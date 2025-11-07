En medio de un clima mediático encendido, Mauro Icardi prepara su arribo a la Argentina. El delantero del Galatasaray aterrizará en Buenos Aires el 11 de noviembre. Su visita se produce en una semana en la que el país también recibirá a Johnny Depp, su ídolo confeso.

La visita de Icardi tiene múltiples lecturas. Por un lado, el futbolista aprovechará la fecha FIFA para reencontrarse con sus hijas, Francesca e Isabella, a quienes no ve desde julio. Sin embargo, su reencuentro está condicionado por una resolución legal.

Según detalló Laura Ubfal, el juez Hagopian, a cargo de la causa entre Icardi y Wanda Nara, dictaminó que el futbolista solo podrá ver a Francesca e Isabella si cumple con el pago de la prepaga médica que hasta ahora viene afrontando la conductora de MasterChef Celebrity. Esta disposición judicial surge tras varios meses de incumplimiento de la deuda.

Yanina Latorre amplió la información indicando que "salió la resolución" y que el 11 de noviembre Wanda debería entregarle las hijas para que se las lleve a la casa que comparte con la China Suárez. Icardi se quedará "hasta el 17 o 18" de noviembre, gracias a los días libres que le deja la nueva fecha FIFA.