Icardi revoluciona Turquía como modelo retro en medio de su crisis

Mauro Icardi ha pasado de la cancha al afiche tras convertirse en la imagen de la nueva camiseta retro del Galatasaray, un diseño de edición especial inspirado en el año 1974. Con una estética de actor de cine clásico, el rosarino fue utilizado como pieza clave de marketing por el club para calmar las aguas ante los rumores de su partida, según indicó el diario Fanatik.

El portal Milliyet destacó que las imágenes provocaron el colapso de las tiendas oficiales y convirtieron al jugador en tendencia inmediata en las redes turcas. Sobre este estreno, el futbolista declaró en su cuenta personal, donde cosechó 495 mil "me gusta": "Con esta camiseta retro no estoy recordando el pasado… lo estoy honrando. La historia se respeta. Nuestros colores, son colores que no envejecen, representan algo más grande que una moda o una tendencia. Esto no es vintage, es legado. Es identidad, es carácter, es todo lo que se construyó antes para que hoy podamos seguir escribiendo páginas nuevas. Retro vibes, mentalidad de campeón. Porque el tiempo pasa… pero la grandeza permanece".

No obstante, su futuro profesional atraviesa negociaciones inciertas debido a que su contrato expira en apenas cuatro meses. El diario Fotomaç reveló que la institución turca pretende una reducción drástica de sus actuales 11 millones de euros de salario, algo que dificulta la renovación.

Ante este escenario, desde el medio Fanatik sentenciaron: "La prioridad de Icardi es escuchar al Galatasaray, pero si llega una oferta tentadora de Italia, la evaluaría seriamente", señalando además que la Juventus lo tiene en la mira para el mes de junio.