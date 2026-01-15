La brutal golpiza que dejó a un joven al borde de la muerte en Bermejo, Caucete, continúa generando conmoción en el Este sanjuanino. Con el avance de la investigación, se conoció la identidad de la víctima.

El joven fue identificado como Fernando Javier Fernández Domínguez, de 24 años, oriundo de la zona. El ataque ocurrió durante la madrugada del 13 de enero, alrededor de las 2:07, sobre la Ruta Nacional 141, pasando el paraje Vallecito, en Caucete. Allí, Fernández habría sido interceptado, golpeado con extrema violencia y luego abandonado en estado crítico. Minutos después, fue trasladado de urgencia en una ambulancia del 107 al Hospital Rawson.

El parte médico inicial dio cuenta de un cuadro gravísimo, con traumatismo encéfalo craneano, lesiones oculares en ambos ojos, traumatismo facial severo y fractura de todos los huesos del rostro. Los profesionales advirtieron que podría perder la visión de uno de sus ojos. En las últimas horas, familiares informaron que el joven despertó, aunque continúa internado en estado grave y necesitará una prótesis debido a la magnitud de las lesiones.

En el plano judicial, la principal hipótesis apunta a un ataque motivado por celos. El presunto autor fue identificado con el apellido Quiroga, un hombre domiciliado en Caucete que frecuenta la zona de Bermejo. La Justicia libró una orden de detención, pero el sospechoso permanece prófugo.

Efectivos de la Brigada de Investigaciones Este y de la Rural intensificaron los operativos de búsqueda. Según fuentes del caso, el sospechoso habría sido ubicado en inmediaciones de la conocida Curva del 50, aunque logró escapar y continúa siendo intensamente buscado.