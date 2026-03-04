La cobertura de vacunación infantil en Argentina ha registrado una caída sostenida durante los últimos años, y según datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, en 2025 las coberturas promedio se ubicaron entre el 70% y el 85% para la mayoría de las vacunas del calendario, niveles que están muy por debajo de los umbrales necesarios para garantizar protección comunitaria y evitar rebrotes de enfermedades prevenibles.

Especialistas en salud y epidemiólogos advirtieron que este descenso en la adherencia a los esquemas completos de vacunación (donde muchos niños inician el calendario pero no completan todas las dosis o refuerzos) incrementa la vulnerabilidad de la población infantil y de la comunidad en general ante posibles reapariciones de enfermedades que el país había logrado controlar, como el sarampión, la poliomielitis o la varicela.

La caída también se observa en vacunas más específicas. Por ejemplo, la cobertura de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) descendió significativamente en adolescentes, con cifras muy por debajo de las metas esperadas, y representa un desafío adicional para la prevención de infecciones de transmisión sexual y cánceres asociados.

Los expertos señalan que la tendencia a la baja se ha consolidado a lo largo de más de una década y se agrava a medida que avanzan los esquemas de vacunación: a mayor edad, menos niños completan las dosis indicadas, lo que reduce la inmunidad de grupo y propicia espacios para que los agentes infecciosos circulen nuevamente.

La inmunidad comunitaria (que protege a quienes no pueden vacunarse por edad o condición de salud) depende de que un alto porcentaje de la población esté inmunizado con todas las dosis recomendadas; cuando las coberturas bajan, el riesgo de aparición de focos de contagio aumenta, especialmente en entornos escolares y comunitarios.

Por esta razón, autoridades sanitarias y pediatras insisten en la necesidad de completar los esquemas de vacunación infantil, verificar los carnets de vacunación en cada consulta médica y sostener campañas de concientización para frenar la caída de la cobertura y reducir la probabilidad de rebrotes.