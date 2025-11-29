Un sábado trágico se vivió en San Juan tras conocerse la muerte de un motociclista que chocó contra un poste en Pocito. La Policía de San Juan confirmó la identidad del hombre: se trataba de Rubén Alejandro Sánchez, un mayor de edad residente en Villa Don Arturo, en Santa Lucía.

Según fuentes oficiales, el hecho se registró en calle Vidart antes de calle 7, cuando Sánchez circulaba de sur a norte a bordo de una moto Appia 200cc. Por motivos que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control, se desvió hacia el lateral de la calzada e impactó contra un poste de luz ubicado al costado del camino.

A pesar de que llevaba casco, la violencia del impacto provocó que falleciera en el acto. Personal policial y médico que llegó al lugar constató su deceso de inmediato.

Una de las primeras hipótesis apunta a que el motociclista podría haberse quedado dormido, aunque los investigadores aclararon que no descartan ninguna posibilidad. Será la autopsia la que aporte información clave para reconstruir los últimos instantes de la víctima.

El hecho generó conmoción entre los vecinos de la zona, sorprendidos por la magnitud del impacto en una mañana que comenzó con tragedia en el sur del Gran San Juan.