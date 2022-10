El Gobierno nacional confirmó que entregará un bono de $45.000 en dos cuotas a ciudadanos que no perciban ningún beneficio del Estado, ni tengan empleo formal. Esto beneficiará a 2.000.000 de argentinos y en San Juan alcanzará a aproximadamente 20.000 personas, de acuerdo a datos oficiales.

Así lo confirmó el titular de Anses Rawson, Raúl Romero, en declaraciones a radio Estación Claridad. “En principio se está mirando a un sector de la población que no percibe ningún tipo de ingreso”, dijo el funcionario. Agregó que el bono será entregado en dos cuotas de $24.500 que se depositarán en noviembre y diciembre.

Romero informó que los beneficiarios serán personas de 18 a 65 años, que no tengan un trabajo registrado, no sean monotributistas y no perciban planes sociales o algún beneficio otorgado por la administración pública. "El estado debe tender una mano para asistir a las familias que no cuentan con los ingresos necesarios", indicó.

La autoridad señaló que la inscripción ser hará vía web como sucedió cuando se habilitó el Ingreso Familiar de Emergencia. Además, pondrán a disposición un canal presencial para las personas que no están familiarizadas con las nuevas tecnologías.

Sergio Massa confirmó los ejes del plan de estabilización de la inflación, en el que contará con varios puntos con el objetivo de alinear la economía. Uno de ellos es el pago de un bono social que será de apoyo para los sectores vulnerables. El ministro confirmó la iniciativa y definirá otras medidas de cara a fin de año.

Por su parte, el presidente Alberto Fernández también se refirió a la política social en un acto en la provincia de Buenos Aires. "En el transcurso de esta semana vamos a reforzar la ayuda social. Vamos a entregar un bono para los sectores más vulnerables y que no reciben ninguna ayuda del Estado. Nosotros queremos que nadie quede olvidado. Pero también vamos a redoblar nuestra inversión para que los trabajadores de la economía popular sigan insertándose en la sociedad con trabajo. En la medida que ese trabajo se formalice más rápidamente, mejor será", señaló.