El Centro Nacional de Pilotaje (CNP) organiza el III Encuentro Ecosistema CNP 2025, una cita clave para el sector minero chileno que se enfocará en la innovación tecnológica para la minería del futuro. Este evento se llevará a cabo en dos fechas: el 2 de octubre en Antofagasta y el 9 de octubre en Santiago, concretamente en el Hotel Antofagasta y el Hotel Best Western Las Condes, respectivamente.

En su edición anterior, el encuentro congregó a más de 500 asistentes y se ha consolidado como la plataforma más importante para conectar a la industria minera con autoridades, centros de investigación, desarrolladores tecnológicos, gremios y empresas proveedoras de todos los tamaños.

Publicidad

Andrés González, gerente general del CNP, destacó que “en el CNP creemos en la innovación como motor de transformación. La colaboración es clave y en el encuentro de este año buscamos promoverla, con el objetivo de analizar y discutir el rol de la innovación para enfrentar los desafíos de la industria hacia 2050”.

La jornada en Antofagasta contará con la participación de representantes del Ministerio de Minería, Ministerio de Energía, Gobernación de Antofagasta, CORFO Antofagasta, la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA) y el propio CNP. El programa está dividido en tres bloques temáticos:

Publicidad

Oportunidades de innovación tecnológica

Del desafío a la solución: se presentarán experiencias de colaboración público-privada impulsadas por CORFO Antofagasta, el Instituto de Tecnologías Limpias (ITL), la Universidad de Antofagasta, la AIA y el CNP.

Innovación en minería

En Santiago, la apertura estará a cargo del Ministerio de Minería, CORFO y el CNP. La mañana incluirá tres bloques similares a los de Antofagasta, pero con un enfoque adicional en la pequeña y mediana minería.

Publicidad

Por la tarde se realizará el bloque “Con licencia para pilotear”, dedicado al pilotaje tecnológico. Se presentará el programa Mi Primer Piloto del CNP junto con casos de éxito en pilotaje y validación industrial. Además, se desarrollará un pitch de startups que exhibirán soluciones innovadoras, las cuales serán evaluadas por fondos de inversión, compañías mineras, gremios y representantes del sector público.

El Encuentro Ecosistema CNP 2025 representa una oportunidad para conocer soluciones concretas que están revolucionando la minería, fomentar alianzas estratégicas y construir una visión conjunta centrada en la sostenibilidad, seguridad y colaboración público-privada.

Las inscripciones ya están abiertas y se pueden realizar a través del sitio oficial del CNP.