La Navidad se vivió a pleno en el Dique Punta Negra, que se convirtió en el centro de reunión de familias y turistas durante la celebración. Más de 2.000 personas, entre sanjuaninos y visitantes de provincias como San Luis y de países como Chile, Alemania y Holanda, eligieron el lugar para pasar la jornada. La combinación de altas temperaturas, que ubicaron a San Juan como la provincia más calurosa del país con 36°C, y la reciente inauguración de cinco miradores estratégicos, consolidaron al dique como un atractivo natural clave para las festividades.

La Navidad en Punta Negra se vivió con toda la energía y alegría. Los visitantes se sumergieron en un sinfín de actividades: navegar en kayak, deslizarse en hidropedales o recorrer el dique en catamarán mientras disfrutaban de los paradores y de los miradores que regalan vistas impresionantes.

Las personas aprovecharon el calor para disfrutar Navidad en el agua. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

Las zonas habilitadas, desde el embarcadero hasta la playa ubicada entre el embarcadero y el mirador 6, ofrecieron comodidad y seguridad, mientras que las áreas de baño estuvieron delimitadas con boyas y bajo la atenta mirada de guardavidas y personal de Seguridad Náutica. Así, grandes y chicos pudieron disfrutar del agua y del paisaje sin preocupaciones, generando un ambiente distendido y familiar.

Los visitantes disfrutaron de paseos en kayak y catamarán. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

Con un clima perfecto, infraestructura renovada y vigilancia reforzada, Punta Negra se consolidó como el lugar ideal para celebrar la Navidad en San Juan.

Sanjuaninos y visitantes disfrutaron Punta Negra a pleno

DIARIO HUARPE estuvo presente en el dique Punta Negra y dialogó con algunos de los visitantes: Valentina, de San Luis, contó: “He venido a visitar a mi familia materna. Todo es muy hermoso, como siempre. No conocía el lugar y me pareció precioso. Lo que más me gusta de San Juan es la familia y poder compartir estos días así, porque en San Luis estamos solo mi mamá y mi hermano. Nos quedamos hasta el sábado y luego veremos qué otro lugar podemos conocer, porque mucho no sé de acá”.

Jorge Gómez, un sanjuanino que decidió traer a su familia para pasar la Navidad en Punta Negra, expresó: “He traído a las chicas y a mi cuñada para que conozcan el dique. La estamos pasando de 10, disfrutando del agua y del calor. También trajimos algo para comer de lo que sobró de anoche. Este año nos tocó una noche espectacular y la pasamos muy bien en el patio”.

La gente celebró la Navidad compartiendo mates y momentos en familia. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

Martín, de Rivadavia, agregó: “Es una tarde hermosa para compartir un 25 con la familia. Trajimos mate acompañado de algo fresco. Estamos esperando nuestro turno para subirnos al catamarán y los kayaks, mientras los más pequeños disfrutan de la playa. Llegamos después del almuerzo y esperamos quedarnos hasta que baje el sol”.

Un día tranquilo, según seguridad

Lucas, encargado del parador La Huella del Dique Punta Negra, destacó: “Una jornada muy linda para el 25. El año pasado hubo más descontrol por la cantidad de gente, pero este año la situación se manejó mejor. La gente comprendió las normas y todo se desarrolló con normalidad.”

Agregó que la presencia de seguridad náutica y los protocolos implementados ayudaron a garantizar un día seguro: “Tenemos protocolos para cuidar a la gente, controlamos el ingreso a los paradores y los precios se mantuvieron accesibles: $5.000 la hora, $10.000 para grupos grandes con descuento. Todo se realizó de manera ordenada y tranquila.”