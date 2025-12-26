Un episodio de extrema violencia marcó la Nochebuena en Médano de Oro, en el departamento Rawson. Un hombre de 47 años resultó con heridas de gravedad luego de ser atacado por un grupo de sujetos cuando intentó defender a su sobrino de una agresión en la vía pública.

El hecho se produjo alrededor de las 22:49 en la intersección de calle Alfonso XIII y Calle 13, en la zona de Médano de Oro. De acuerdo a la información aportada por fuentes policiales, un joven de 22 años se desplazaba en motocicleta junto a su prima de 12 años cuando fueron interceptados por al menos cinco personas, identificadas como hermanos de los apellidos Arancibia y Morán, quienes intentaron agredirlo.

Publicidad

Ante el ataque, el conductor abandonó el rodado y se retiró del lugar para pedir ayuda, dejando a la menor junto a la motocicleta. Minutos más tarde regresó acompañado por su tío, Miguel Ángel Peña, quien intervino para protegerlo. En ese momento, el grupo arremetió contra el hombre, golpeándolo con palos y una cadena, hasta hacerlo caer a una cuneta, para luego darse a la fuga.

Tras un llamado al 911, personal policial y una ambulancia arribaron al lugar. El herido fue trasladado al Hospital Rawson, donde quedó internado en estado crítico. La atención médica inicial estuvo a cargo del doctor Jorge Tello.

Publicidad

La investigación quedó a cargo de la UFI Genérica, bajo la carátula de lesiones, con intervención del ayudante fiscal de turno, Rodrigo Videla. Desde el Ministerio Público Fiscal se dispuso la continuidad de las actuaciones, entre ellas la inspección ocular, la recolección de testimonios, el análisis de cámaras de seguridad y la identificación de los agresores.