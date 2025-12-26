Un operativo de prevención policial terminó con la aprehensión de un joven de 26 años acusado de robo agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública, tras una persecución que se extendió por varias calles del microcentro sanjuanino.

El procedimiento se inició el martes 24 de diciembre, alrededor de la tarde, cuando efectivos del Grupo GAM realizaban recorridas de seguridad. En ese contexto, personal policial observó a un hombre y una mujer que circulaban en una motocicleta Zanella de 110cc de color azul, sin casco por avenida Libertador y calle Sarmiento, en Capital.

Al intentar entrevistarlos, ambos se dieron a la fuga por calle General Acha hacia el sur, en contramano. A pocos metros, la mujer descendió del rodado y fue aprehendida en el lugar, mientras que el conductor continuó la huida a alta velocidad.

La moto sustraída es una Zanella ZB de 110cc. que pertenece a

La persecución se extendió por calle Laprida hacia el este, luego por Patricias Sanjuaninas, realizando maniobras peligrosas y desoyendo reiteradas voces de alto, hasta que finalmente, al llegar a calle Santa Fe, el sujeto detuvo la marcha y fue reducido por el personal policial.

El aprehendido fue identificado como Esteban Uriel Segovia, de 26 años, domiciliado en el barrio Los Andes, departamento Chimbas. Posteriormente se dio intervención a la UAT, haciéndose presente en el lugar el ayudante fiscal Facundo Romero, quien tras consultar con el fiscal de turno Carlos Rodríguez, dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia.

Según se informó, Segovia quedó vinculado a una causa por robo agravado, ya que la motocicleta en la que se desplazaba había sido sustraída de la vía pública. La víctima fue identificada como Marcelo Daniel Gómez Bustos, de 50 años, albañil, domiciliado en Villa Huarpes, Pocito.

La causa quedó en manos de la UFI Flagrancia, mientras continúan las actuaciones de rigor.