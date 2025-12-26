El último parte médico informó que Cristina Kirchner presenta un cuadro de íleo posoperatorio, una complicación intestinal confirmada mediante una tomografía computada de abdomen. El diagnóstico explicó la decisión de extender su internación tras la cirugía de apendicitis aguda con peritonitis localizada, realizada días atrás en el Sanatorio Otamendi.

Según precisaron los profesionales, el íleo posoperatorio consiste en una parálisis transitoria del intestino. No se trata de una obstrucción física, sino de una disminución o detención del movimiento intestinal, peristaltismo, que impide el avance normal de alimentos, líquidos y gases, generando acumulación y distensión abdominal.

El médico Diego Lagomarsino explicó que el peristaltismo “es mantenido por la musculatura lisa, regulada por el sistema nervioso”, y que el íleo “provoca su enlentecimiento o parálisis”. Detalló además que este cuadro “suele presentarse en el postoperatorio por el estrés corporal y la inflamación propios de una intervención quirúrgica”, incluso cuando la cirugía no es extensa.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la hinchazón abdominal, náuseas, vómitos y la imposibilidad de eliminar gases o materia fecal. En términos generales, los especialistas indican que la evolución habitual puede demandar entre tres y cinco días, aunque en cirugías complejas o con mayor inflamación peritoneal el tiempo de recuperación puede extenderse.

Cristina Kirchner ingresó al sanatorio con dolor abdominal intenso y fue intervenida de urgencia. Aunque la evolución inicial fue favorable, la aparición del íleo modificó el esquema de alta. Por el momento, el cuadro requiere monitoreo y medidas de soporte hasta que el intestino recupere su funcionamiento habitual.

En paralelo, la internación derivó en repercusiones políticas en redes sociales, con cruces y comentarios de distintos referentes, entre ellos el presidente Javier Milei. Desde el ámbito sanitario, los partes médicos se limitaron a informar la evolución clínica y las conductas adoptadas, sin plazos confirmados para el alta.