El estado del Paso de Agua Negra para este martes 10 de febrero

El Gobierno de la Provincia de San Juan, a través del Ministerio de Gobierno y su Secretaría de Relaciones Institucionales, informa oficialmente el estado operativo del Paso Internacional Agua Negra (Ruta Nacional 150) para la fecha.

Según el comunicado oficial, el cruce fronterizo se encuentra habilitado para la circulación en su horario habitual, de 07:00 a 17:00 horas. Las autoridades enfatizan la necesidad de que los conductores transiten con las luces bajas encendidas, respeten estrictamente los límites de velocidad establecidos y mantengan una conducción precavida a lo largo de toda la travesía, dada la complejidad del camino de montaña.

Para consultar información en tiempo real sobre el estado del paso, cierres por condiciones climáticas o requisitos, se recuerda a los usuarios la disponibilidad del portal web oficial: https://aguanegra.sanjuan.gob.ar/.

Asimismo, se ponen a disposición los principales números de contacto para asistencia y emergencias:

Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional: 0800-222-6272 / 0800-333-0073 (Lunes a viernes de 9 a 18 h).

Ministerio de Gobierno - Secretaría de Relaciones Institucionales: (+54) (264) 4307246 / 4307251 / 4307208. Email: [email protected]

Consulado General de Argentina en Valparaíso (Chile): (+56) (32) 2217419. Guardia (solo emergencias): (+56) (9) 93238104.

Gendarmería Nacional Argentina: Sección Las Flores: (+54) (2647) 497002; Escuadrón 25 Jáchal: (+54) (2647) 420473.

Dirección Nacional de Vialidad (Delegación San Juan): (+54) (264) 4213534.

Emergencias médicas (Hospital Tomás Perón, Rodeo - Iglesia): Llamar al 107.

Se recuerda a los viajeros que para realizar llamadas desde Argentina a números fijos en Chile se debe marcar el prefijo internacional +56, seguido del código de zona (ejemplo: 51 para La Serena-Coquimbo) y el número. Para llamar a celulares chilenos, la secuencia es +56 + 9 + número del celular.