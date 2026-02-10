El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido el pronóstico para la provincia de San Juan, correspondiente a los días martes 10 y miércoles 11 de febrero de 2026. El panorama general indica una secuencia de días predominantemente secos, con temperaturas elevadas y un notable incremento en la intensidad del viento hacia la mitad de la semana.

Para la jornada del martes 10 de febrero, se prevé un día mayormente soleado aunque con nubosidad variable. Durante la mañana se esperan cielos algo nublados, evolucionando a parcialmente nublado en la tarde y la noche. No se registra probabilidad de precipitaciones en ningún momento del día. Las temperaturas presentarán una amplitud térmica significativa, con una mínima de 23°C y una máxima que alcanzará los 36°C durante la tarde. El viento será leve por la mañana, incrementándose ligeramente a moderado (entre 13 y 22 km/h) desde el sector norte en la tarde y noche.

El miércoles 11 de febrero se caracterizará por un notable cambio en las condiciones del viento. La madrugada comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 20°C. A lo largo del día, se espera un marcado aumento de la intensidad del viento, que pasará a ser fuerte durante la mañana y la tarde, con velocidades sostenidas entre 32 y 41 km/h provenientes del sector sur, acompañadas de ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h. Estas condiciones se clasifican como ventosas. El cielo se mantendrá con nubosidad parcial y la probabilidad de lluvias será prácticamente nula, con un rango del 0 al 10% solo durante la mañana. Las temperaturas serán ligeramente más bajas que el día anterior, con una máxima de 30°C en la tarde.