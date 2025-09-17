Ilia Topuria sorprende a los fanáticos de UFC y el boxeo con sus declaraciones

El campeón mundial de peso ligero de la UFC, Ilia Topuria, ha revolucionado la agenda del deporte de contacto al confirmar que el esperado evento de la Ultimate Fighting Championship (UFC) en España "está mucho más cerca de lo que parece". En declaraciones a los medios tras un encuentro organizado por Nueva Economía Forum, el luchador hispano-georgiano aseguró que el evento "seguramente" se llevará a cabo en 2026. Su anuncio reafirma la promesa que había hecho tras conquistar su primer cinturón en febrero de 2024, un hito que impulsó la visión de Dana White sobre el mercado español.

La inminente llegada de la UFC al país, que Topuria considera "un hecho", está ligada al crecimiento exponencial de las artes marciales mixtas (MMA) en España, impulsado por compañías locales como WOWfc. El luchador explicó que la UFC está sintiendo el desarrollo del deporte, que se evidencia en el éxito de las veladas de WOWfc, las cuales "llenamos todos". Si bien hay detalles logísticos pendientes para mover un evento de esa magnitud, Topuria se mostró confiado en que "está ya muy cerca de que ya esté todo finalizado" y que el desembarco de la compañía se concretará pronto.

Publicidad

Un desafío audaz: Topuria quiere medirse con el mejor boxeador libra por libra

Además de los planes para la UFC en España, Topuria lanzó un audaz desafío al mundo del boxeo. El campeón de la UFC confesó su deseo de incursionar en el ring y apuntar directamente al triple campeón indiscutido y líder del ranking libra por libra, Terence Crawford. "Desde hace muchos años quiero probar en el boxeo", expresó el luchador, sin dudar del resultado: "Victoria, sin duda". Este reto responde a su mentalidad de buscar nuevos horizontes tras lograr sus objetivos en la UFC: "Ahora soy doble campeón del mundo. ¿Y ahora? Tal vez un combate de boxeo... El mejor es Crawford, así que, ¿por qué no? A por él".

Topuria reconoció la "responsabilidad" de ser una figura de las MMA en España, aunque enfatizó que el mérito de popularizar el deporte es colectivo, incluyendo a su hermano y otros compañeros que "han luchado para levantar este deporte". El campeón también defendió la honorabilidad de las artes marciales mixtas, argumentando que no se trata de agresividad, sino de encontrar el potencial humano a través de la competencia: "El verdadero guerrero no odia al que tiene enfrente, odia al que tiene detrás". El cofundador de WOWfc, Arturo Guillén, respaldó esta visión, lamentando el "estigma" que rodea al deporte, pero defendiendo que es "el deporte más grande, el del presente y el del futuro", que va de "buscar dentro de uno mismo".

Publicidad

Inspiración y una postura sobre el conflicto internacional

El compromiso de Topuria con las MMA no es solo como atleta, sino también como socio de WOWfc, una plataforma que utiliza para "construir" el deporte en España y compartir su conocimiento con las nuevas generaciones. El luchador busca que los jóvenes "puedan llegar al destino bien y desde España", demostrando que "hoy en día puedes llegar a la UFC desde España". Finalmente, Topuria aprovechó su visibilidad para abordar el conflicto entre Israel y Hamás, asegurando que "nunca se puede apoyar" y que su deseo sería "parar esa guerra ahora mismo", enviando apoyo a las familias en Gaza.