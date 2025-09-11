El FBI ha hecho un llamado a la comunidad para que aporte información que permita identificar a un individuo vinculado con el asesinato de Charlie Kirk, activista conservador que fue asesinado en la Universidad del Valle de Utah. Para ello, difundieron fotografías del sospechoso que podrían ser fundamentales para esclarecer el caso.

En un comunicado oficial, la agencia federal invitó a quienes tengan datos relevantes a comunicarse al número 1-800-LLAME AL FBI. Además, habilitaron canales digitales para recibir pistas y material audiovisual relacionado con el incidente, ampliando las opciones para la colaboración ciudadana.

La investigación sigue en curso tras el tiroteo ocurrido el miércoles en el campus universitario, donde Kirk recibió un disparo en el cuello mientras se dirigía a una multitud durante un evento. El FBI y las autoridades locales continúan con la búsqueda del sospechoso cuya imagen fue difundida públicamente para facilitar su localización.

Robert Bohls, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Salt Lake City, confirmó en una conferencia de prensa que recuperaron el arma homicida: un rifle de alto poder y cerrojo, hallado en una zona boscosa cercana al lugar donde huyó el agresor tras el ataque.

Por su parte, Beau Mason, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, señaló que cuentan con un “buen video” del sospechoso. “Tenemos buen video. Si no tenemos éxito, nos dirigiremos a ustedes como medios de comunicación y lo haremos público para ayudarnos a identificarlo. Pero confiamos en nuestras capacidades ahora mismo”, afirmó Mason.

El funcionario añadió que ya se lograron “varios avances” en la investigación y detalló que el tirador llegó al campus a las 11:52 a.m., subió a un techo, se desplazó al otro lado del edificio, saltó y escapó hacia un vecindario cercano. Además, estiman que el sospechoso tiene edad universitaria y logró mezclarse con el ambiente del campus.

Además del rifle, las autoridades recolectaron evidencias físicas como una huella de calzado, una huella de palma y marcas de antebrazo que serán analizadas en detalle. Hasta el momento, el FBI ha recibido más de 130 pistas que están siendo investigadas exhaustivamente.

Charlie Kirk, de 31 años, fue cofundador de Turning Point USA en 2012 y ejercía una notable influencia en la política estadounidense mediante sus redes sociales, donde promovía políticas antiinmigratorias, el cristianismo y la tenencia de armas. Su asesinato ha generado preocupación por la creciente violencia política en el país.

El presidente Donald Trump calificó el hecho como “un momento oscuro para Estados Unidos” y prometió tomar medidas contra los responsables. Además, sugirió que sectores de la izquierda radical contribuyeron al clima que derivó en el crimen, al comparar a Kirk con “nazis y los peores asesinos en masa del mundo”.