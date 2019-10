Impactante imagen satelital del desprendimiento de un iceberg en la Antártida

En los últimos días de septiembre un iceberg de gran tamaño de la Antártida se desprendió y causo preocupación ya que pesa miles de millones de toneladas de hielo. El bloque desprendido cubre unos 1.580 kilómetros cuadrados, unas cinco veces el tamaño de la isla de Malta, y fue bautizado como D28.

Debido al gran tamaño del iceberg, deberá ser monitoreado y rastreado para que la navegación no sufra ningún problema. La última vez que hubo un desprendimiento así en Amery, la tercera plataforma de hielo más grande en la Antártida, fue a comienzos de la década del ´60.

Este iceberg se desprendió totalmente de la plataforma el pasado 25 de septiembre y las imágenes satelitales las difundió este lunes Copernicus, el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea en colaboración con la Agencia Espacial Europea.

El tweet fue acompañado de dos imágenes capturadas y procesadas por el satélite Sentinel 1. La primera es del 20 septiembre y en ella se puede ver una grieta, mientras que en la segunda, obtenida cinco días después, el iceberg está completamente separado de la plataforma de hielo.

