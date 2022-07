¡Imperdible! Horarios, cartelera y cómo ver el gran UFC Vegas 58 del sábado

Este fin de semana, los fanáticos de las MMA tendrán un espectacular evento con el UFC Vegas 58. En el Apex de Nevada, doce contiendas en total se llevarán a cabo, con muchos jóvenes talentosos y varias estrellas que llevan años en las máximas competencias. La pelea principal de esta velada estará protagonizada por Rafael Dos Anjos y Rafael Fiziev, una rivalidad de Peso Ligero que dará para hablar.

Cabe resaltar que Rafael Dos Anjos, peleador brasileño de 37 años, es un histórico de la categoría de Peso Ligero, habiendo sido incluso campeón de la misma hace pocos años. El mencionado llega a este cruce después de haber vencido a su compatriota Renato Moicano, al que derrotó por una decisión unánime más que espectacular, en el UFC 272, el que también se realizó en Las Vegas, Estados Unidos. Tiene un récord de 31 victorias y 13 derrotas.

Publicidad

Por otra parte, en el lado de en frente, Rafael Fiziev, peleador de 29 años nacido en Kazajistán, llega a este combate con un récord a su favor de 11 triunfos y nada más que una caída, la que se llevó a cabo en 2019. Allí, perdió por TKO contra al ruso Magomed Mustafaev. Ahora, arriba al UFC Vegas 58 tras haber finalizado por TKO a Brad Riddell, gran combatiente de Nueva Zelanda.

Cartelera del UFC Vegas 58

Estelares

Rafael Dos Anjos vs. Rafael Fiziev.

Caio Borralho vs. Armen Petrosyan.

Douglas Silva de Andrade vs. Said Nurmagomedov.

Jared Vanderaa vs. Chase Sherman.

Cynthia Calvillo vs. Nina Nunes.

Michael Johnson vs. Jamie Mullarkey.

Preliminares

Aiemann Zahabi vs. Ricky Turcios.

Antonina Shevchenko vs. Cortney Casey.

Cody Brundage vs. Tresean Gore.

David Onama vs. Garrett Armfield.

Kennedy Nzechukwu vs. Karl Roberson.

Ronnie Lawrence vs. Saidyokub Kakhramonov.

Horarios

Preliminares

Ecuador: 17:00.

Colombia: 17:00.

Perú: 17:00.

Argentina: 19:00.

Uruguay: 19:00.

Chile: 18:00.

España: 00:00.

Ciudad de México: 17:00.

Nueva York: 18:00.

Publicidad

Estelares

Ecuador: 20:00.

Colombia: 20:00.

Perú: 20:00.

Argentina: 22:00.

Uruguay: 22:00.

Chile: 21:00.

España: 03:00.

Ciudad de México: 23:00.

Nueva York: 00:00.

Transmisión

Estados Unidos: ESPN+, PPV.

México: FOX Sports.

España: Eurosport.

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costar Rica: Star Plus.

Argentina y Uruguay: Star Plus.

Ecuador, Panamá, Colombia, Perú: Star Plus.

Venezuela, Bolivia, Paraguay: Star Plus.

Chile: FOX Sports.