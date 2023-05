¡Impresionante! Khamzat Chimaev se enfrentaría a Kamaru Usman en UFC

En las últimas horas, desde UFC se dio a conocer una noticia más que importante para los fanáticos. La categoría de Peso Welter de la compañía está al rojo vivo, con Leon Edwards como campeón indiscutido. Por esto, otras estrellas buscan una oportunidad por el título. Uno de ellos es Khamzat Chimaev, quien se enfrentaría a Kamaru Usman a continuación, en el UFC 294.

"UFC nos dijo que tenemos una pelea en Abu Dhabi, así que eso es lo que estoy esperando. Ya estoy aquí en Dubai, viviendo aquí, campo de entrenamiento, todo está bien, así que he estado en forma hace mucho tiempo. He estado en el campo de entrenamiento de Tailandia, he estado aquí en el campo de entrenamiento, he estado entrenando en Suecia, así que solo estoy esperando al oponente y el contrato, así que veremos qué va a pasar", expuso Chimaev en su canal de YouTube.

Por otra parte, Khamzat también reveló: "Usman quiere pelear. Haré su última pelea. Quiere dinero, sabe dónde está el dinero. Todo el mundo conoce el dinero. Ahora voy a pelear contra este tipo en Abu Dhabi y aplastarle la cara, acabar con él, luego tendrán que darme esa oportunidad por el título. Soy el nombre más grande sin el cinturón, así que cuando peleas conmigo, es más dinero, más fanáticos".

Más amenazas de Khamzat Chimaev

"Cuando peleo, todos esperan mis peleas. Cuando peleé con Gilbert Burns, no éramos el evento principal, todos nos estaban esperando. Incluso Cristiano Ronaldo, un tipo famoso, una leyenda del fútbol, ​​muchos me preguntan cuándo voy a pelear, cuándo aplastaré a alguien. Este es el negocio de las peleas, todos tienen que pelear y ganar dinero. Si no vendes entradas, no ganas dinero", aseveró el checheno.

Para sentenciar, Khamzat Chimaev informó: "Quiero decirle a Usman. Estoy listo, solo firma el contrato. Peleemos. Hagamos dinero. Quieres el dinero, quieres la pelea de dinero, vamos. Voy a arrancarte la cabeza. Clase de peso no importa, vamos, vamos a pelear. Las categorías de peso, si te sientes mejor, no necesitas hablar de categorías de peso. Me siento mejor, para mí no importa, reduje la noche de la pelea a 170 o 185, todas las categorías de peso. Soy el rey".