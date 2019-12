Imputaron al ex jefe policia de Concordia por abusar sexualmente de una menor

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex jefe de la policía de la ciudad entrerriana de Concordia, José Enrique Querencio, fue imputado hoy por la justicia local por el delito de "abuso sexual con acceso carnal" en perjuicio de una menor de edad, informaron fuentes judiciales.



La decisión fue adoptada por la fiscal de Concordia María José Fonseca, que lo imputó a Querencio pero sin prisión preventiva, por lo que el ex jefe policial, quien fue separado de su cargo tras la denuncia en julio pasado, continuará en libertad.



Asimismo, el juez de Garantías de Concordia Francisco Ledesma extendió hoy por 30 días más las medidas interpuestas por el juez Germán Dri, quien está a cargo de la causa.



Dri ordenó a Querencio una prohibición de acercamiento por 30 días y de cualquier tipo de contacto con la menor, su madre y el coordinador del programa de menores Roberto Tribulatti, ámbito donde está la víctima.



En las últimas horas, la menor de edad que denunció al ex jefe policial aseguró en declaraciones al Diario Río Uruguay que el acusado le "arruinó la vida" y que lo que padeció ella lo pudieron haber sufrido otras chicas.



Según su relato, Querencio le enviaba "mensajes por 'el face' en los que decía que me quería conocer" y que le ofrecía "cadenas de oro, vestidos y otras cosas".



La madre de la menor, que pidió reserva de su identidad, aseguró que cuando "hacía la denuncia, él la tenía (a su hija) en Jefatura y la obligaba a tener relaciones y sexo oral" y que los encuentros sexuales a lo que eran sometida datan "de al menos un año".



Además, dijo que se enteró de los hechos al revisarle a su hija el teléfono celular y que el ex funcionario policial "la buscaba del colegio y de donde vivía", una residencia juvenil provincial de menores.



Además, "la amenazaba con que, si hacía la denuncia, la iba a encontrar, llevar a un campo y la iba a matar", sostuvo.



El abogado de Querencio, Rafael Briceño, dijo que su defendido "es inocente" y que se encuentra "preocupado, golpeado y dolido" por la situación.