Imputaron por amenazas a un ex juez federal condenado por delitos de lesa humanidad

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex juez federal de Salta, Ricardo Lona, condenado a 15 años de prisión por delitos de lesa humanidad, fue imputado por amenazas a raíz de una denuncia de una vecina de la localidad salteña de San Luis, informaron hoy fuentes del Ministerio Público provincial.



El fiscal penal interino de Rosario de Lerma, Gabriel Portal, imputó al ex juez, quien fue a la audiencia acompañado por la Policía Federal y se negó a declarar.



Lona fue acusado de amenazas por hechos ocurridos en un domicilio de la ruta 87, en el Camino a Colón, de la localidad de San Luis, que limita con Salta al sudoeste.



La denunciante, Eugenia Barboza, dijo que reside hace 54 años en el domicilio ubicado sobre la ruta 87 y que Lona -quien está en libertad hasta que se confirme la condena- "quiere sacarla de allí" y le exige que se deshaga de los animales, además de "insultar y agredir" a su hija, que es una persona trans.



Barboza dijo que "no es la primera vez" que recibe amenazas de Lona, ya que "lo hizo en varias ocasiones y a lo largo de los años, llegándole a decir que le va a destrozar la casa".



Expuso que hay una acequia entre su casa y la del ex juez y que él siempre va a revisar que no haya animales de la mujer, y que cruza por el puente de la acequia en su camioneta y la amedrenta, igual que a sus hijos, uno de ellos menor de edad.



Barboza pidió que Lona no vaya más a su casa a amenazarla y que "a veces lo hace en estado de ebriedad, que es cuando más agresivo se pone, e incluso llega a temer por su vida y la de sus hijos", dijeron las fuentes.



A esto se sumó una ampliación y una posterior denuncia de María Eugenia Balderrama, quien ratificó lo expresado por su madre sobre hechos de abril pasado, cuando estaba con su hermana menor y fue "tratada despectivamente" por su condición de trans.



Tras abstenerse de declarar ante el defensor oficial, Lona adelantó que su abogado particular remitirá el descargo por escrito la semana próxima.



El 24 de septiembre pasado el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Salta condenó a Lona a 15 años de prisión, al hallarlo culpable de no investigar el secuestro y la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, ocurridos el 11 de marzo de 1976, entre otros hechos.