En el marco del 83° aniversario de la creación del departamento de Rawson, la Municipalidad inauguró las obras de refacción integral de la plazoleta René Favaloro, ubicada en la intersección de calles Paula Albarracín de Sarmiento y Guayaquil, en el barrio Villa Hipódromo. El acto fue encabezado por el intendente Carlos Munisaga, acompañado por autoridades municipales, concejales, representantes vecinales y vecinos del barrio.

Los trabajos ejecutados en la plazoleta René Favaloro incluyeron la instalación de nuevas luminarias LED, la reparación de mobiliario urbano y rampas de accesibilidad, la puesta en valor de la gruta, la incorporación de juegos infantiles, poda, reforestación con especies autóctonas, además de tareas de pintura y señalización general del espacio verde.

La actividad se desarrolló este martes 2 de septiembre de 2025, en un clima de encuentro comunitario. El intendente Carlos Munisaga destacó la importancia del trabajo conjunto entre el municipio y los vecinos para lograr mejoras en espacios públicos como la plazoleta René Favaloro. Durante el acto, también se hizo referencia a otras obras realizadas en la zona de Villa Hipódromo, como mejoras en calles y plazas cercanas.

Francisca “Tita” Carrizo, vicepresidenta de la Unión Vecinal de Villa Hipódromo, compartió un testimonio sobre el crecimiento del barrio desde los años sesenta y valoró el resultado de las refacciones en la plazoleta, resaltando el esfuerzo sostenido de la comunidad local para impulsar mejoras en la zona.

El acto contó con la participación del presidente del Honorable Concejo Deliberante, Ignacio Coronado, y de los secretarios municipales Facundo Cosma, Sebastián Chirino y Graciela Yañez, así como de los concejales Adriana Diaz, Gustavo Sosa, Gabriela Sosa, Maximiano Alessi y Vanina Andino. La inauguración de la plazoleta René Favaloro forma parte de una agenda más amplia de actividades organizadas por la Municipalidad de Rawson para celebrar el aniversario del departamento, con eje en la recuperación del espacio público y la promoción de la participación ciudadana.