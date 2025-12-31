Inauguraron una parada de colectivo con aire acondicionado en San Juan

La espera del transporte público en la vía pública entra en una nueva era en la provincia con la puesta en funcionamiento de la primera parada de colectivos completamente climatizada. Esta estructura, presentada como un modelo inédito, establece un nuevo estándar de confort e infraestructura para los usuarios.

Con aire acondicionado y pantallas: así es la nueva parada de colectivos inteligente. FOTO: Gentileza

Un diseño cerrado y con clima controlado

La parada, ubicada en la Plaza Madre Universal, se distingue por su diseño cerrado de vidrio, que la asemeja a una "pecera" moderna. Su principal innovación, y la que la convierte en la primera de su tipo en San Juan, es el sistema de aire acondicionado frío-calor. Esta tecnología permite mantener una temperatura estable en el interior, protegiendo a los pasajeros tanto del intenso calor estival como del frío invernal.

Publicidad

Además de la climatización, el módulo está equipado con una puerta corrediza automática, iluminación interna y externa, bancos para la espera y una pantalla informativa digital. Esta pantalla brinda datos en tiempo real sobre los servicios de transporte, mejorando la experiencia del usuario con información precisa.

Parte de una red de seis paradas inteligentes

Esta instalación pionera no es un caso aislado, sino la primera de un plan integral para instalar seis paradas inteligentes en puntos estratégicos de la comuna. El objetivo es replicar este modelo de confort y tecnología en lugares de gran concentración de pasajeros.

Publicidad

Las próximas ubicaciones confirmadas son: