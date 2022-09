Rolando Lucero es un trabajador sanjuanino que está desesperado debido a que el pasado sábado se le incendió su lugar de trabajo. Se trata de su carpintería ubicada en Angaco que tantos años le costó concretar.

El hombre tiene su casa en calle Aguilera, detrás de su vivienda tiene el taller de trabajo, el cual comenzó a construir desde hace casi 20 años. En él, aseguró que tenía “todo tipo de máquinas”. Entre ellas, sierra sin fin monofásica, tupi trifásico, sierra combinada de seis funciones monofásica, ingletadora, escuadradora trifásica, barrenadora, entre otras. Para adquirirlas estuvo trabajando arduamente durante una gran cantidad de años. Las fue comprando de a poco hasta que llegó a tener todo para realizar diversas tareas.

Sin embargo, todo cambió este sábado 3 septiembre. Ese día se levantó temprano a trabajar y estuvo hasta las 16 horas. Después, se fue al microcentro sanjuanino y, en medio de su paseo, recibió una llamada alarmante. Eran sus vecinos que le informaron que se le estaba quemando la carpintería. Fueron ellos los que comenzaron a tratar de apagar el fuego con mangueras y baldazos de agua hasta que llegó el personal de Bomberos.

“Cuando llegué vi las llamas impresionantes, por la desesperación de salvar algo me dieron hasta ganas de entrar. Lamentablemente, no pude llegar a tiempo, se me quemo todo, solo quedaron las paredes”, dijo Rolando.