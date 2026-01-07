El ministro del Interior, Diego Santilli, viajó a Chubut y recorrió junto al gobernador Ignacio Torres las zonas más afectadas por los incendios forestales. La agenda incluyó visitas a las localidades de El Hoyo y Epuyén, donde supervisaron el operativo desplegado para contener el fuego y acompañaron a los equipos que trabajan en la asistencia a los vecinos.

Durante la recorrida, Santilli señaló que la presencia del Gobierno nacional apunta a reforzar el trabajo conjunto ante una situación de emergencia. “Vinimos a ponernos a disposición y a trabajar en nombre del Presidente”, afirmó el funcionario, tras destacar la coordinación entre las distintas jurisdicciones involucradas.

El representante del Poder Ejecutivo nacional arribó a la provincia patagónica por la mañana y fue recibido por el mandatario local. En ese marco, remarcó la articulación con el gobierno chubutense y sostuvo que se trata de una situación de “gravedad absoluta”, que requiere respuestas coordinadas y presencia en el territorio.

Santilli también respaldó la postura del gobernador respecto de las causas de los incendios. Torres había informado que, tras comunicarse con el fiscal interviniente, se determinó que el foco ígneo fue intencional y se inició en un lugar y horario estratégicos, con presencia de familias y turistas, lo que incrementó el riesgo para la población. El mandatario provincial aseguró que Chubut avanzará hasta encontrar a los responsables y pidió sanciones acordes a la magnitud del daño provocado.

Este miércoles, ambos funcionarios volvieron a recorrer las zonas afectadas y destacaron el trabajo conjunto sostenido desde el inicio de la emergencia. Santilli afirmó que el Gobierno nacional puso a disposición recursos logísticos para enfrentar la situación y coordinar acciones con Chubut y otras provincias afectadas por incendios forestales.

Por su parte, Torres agradeció el acompañamiento y señaló que, desde los primeros focos, el ministro se comunicó para ofrecer apoyo y herramientas del Estado nacional para asistir a la provincia.

La visita de Santilli a Chubut se inscribe, además, en una gira por distintas provincias. El ministro prevé reuniones con gobernadores de varios distritos durante enero, en la antesala del debate legislativo que se retomará en febrero en el Senado, en el marco de las sesiones extraordinarias.