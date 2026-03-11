Histórico: Bam Adebayo anotó 83 puntos y batió el récord de Kobe Bryant

Bam Adebayo inscribió su nombre en la inmortalidad de la NBA tras anotar 83 puntos en la victoria de Miami Heat por 150 a 129 ante los Washington Wizards. En una noche épica en el Kaseya Center, el ala pívot y capitán de la franquicia de Florida superó los 81 puntos que Kobe Bryant le marcó a Toronto en 2006, logrando así la segunda mayor cifra anotadora individual de la historia en un solo partido, solo por debajo de los 100 de Wilt Chamberlain en 1962. Según los registros, Kobe tardó seis décadas para alcanzar el segundo puesto en la lista y Adebayo tardó dos más para superarlo.

El jugador de 2.06 metros, surgido de la Universidad de Kentucky y elegido en el Draft de 2017, ha evolucionado bajo la dirección de Erik Spoelstra hasta ser una superestrella capaz de defender cualquier posición y dirigir el ataque.

Con esta actuación soberbia, el "13" rompió el récord de anotación de LeBron James en la franquicia y alcanzó los 10,000 puntos totales con la camiseta de Miami, una distinción que hasta entonces solo pertenecía a Dwyane Wade.

Esta hazaña sitúa a Adebayo por encima de otras marcas históricas en la liga, como los 78 puntos de Chamberlain en 1961 o los 73 de David Thompson y Luka Dončić. Además de su impacto en el Heat, Adebayo es un pilar de la selección de Estados Unidos, con la que ya ha colgado dos medallas de oro olímpicas en Tokio 2020 y París 2024.