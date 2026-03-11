Luana se enojó con GH por llevar a su exnovio y amenazó con abandonar

Luana Fernández, integrante de Gran Hermano: Generación Dorada, protagonizó un fuerte cruce con la producción tras un cara a cara con su ex, Lucas, quien la acusó de llevar una “vida paralela”.

El conflicto se originó luego de que ella terminara el noviazgo por streaming, lo que motivó un derecho a réplica donde el hombre sacó los trapitos al sol. Entre lágrimas, Luana cuestionó: “No puedo estar tranquila. ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué me expusieron así adelante de todos?”.

Desde la producción, la voz del programa justificó la acción: “Se llama derecho a replica y es parte del programa”, añadiendo que “en un streaming hiciste pública esta situación. Hay derecho a replica”.

Indignada, la joven lamentó: “O sea, parte del programa es hacerme quedar como una m... cuando hay cosas internas que nadie sabe y que nadie tiene por qué saber porque yo no las voy a exponer. Es hacerme quedar mal a mí”.

Luana defendió su accionar previo afirmando que “lo hice para que él supiera lo que me estaba pasando, para no mentirle ni ocultarle”, y criticó la pérdida de su intimidad: “No entiendo por qué tienen que mezclar mi vida personal. Nadie tiene por qué saberlo y mucho menos tantas personas. O sea, es algo privado, no algo para exponer de esa manera”.

La crisis escaló cuando la jugadora planteó su posible salida: “¿Y parte del programa también es si me quiero ir?“. Ante esto, el ciclo remarcó que, aunque no desean abandonos, respetan la voluntad de cada uno.

Muy afectada por su imagen pública, la participante insistió: “Yo quedo como una m... Es increíble cómo se pueden dar vuelta las cosas. Quedo como una m.... Y la parte interna la conocemos él y yo nada más. La vida privada, nuestra relación, la conocíamos él y yo. Y ahora todo el mundo seguramente piensa que soy una m...”. Finalmente, adelantó que hará uso del plazo otorgado para dar su versión: “Lo voy a hacer, pero creo que es innecesario exponer a una mujer así”.