Los ñoquis caseros representan una tradición de familia que evoca el aroma del domingo y las raíces argentinas de Lionel Messi. "El secreto no está en la cantidad de ingredientes, sino en la técnica", señala la receta, advirtiendo que "el error más común es abusar de la harina" porque los vuelve densos.

Para obtener una textura de restaurante italiano que se desarma con el tenedor, se requiere un kilo de papas, un huevo, sal, nuez moscada y hasta 200 gramos de harina. La instrucción es clara: "no la amases como pan, solo uní", ya que "menos manipulación es igual a más suavidad".

El proceso implica hervir las papas con cáscara, pisarlas en caliente y extender el puré sobre la mesada para que pierda humedad. Tras formar los cilindros con relieve para que la salsa se adhiera mejor, se hierven hasta que flotan y se pasan a una sartén con manteca, crema, pimienta, nuez moscada y queso rallado.

Se puede añadir opcionalmente champiñones, panceta, perejil o queso extra para un toque gourmet. Para un resultado óptimo, no se deben usar papas de heladera ni cocinar tandas grandes. "Los clásicos no necesitan reinventarse, solo hacerse bien" para conquistar a un campeón del mundo, siempre acompañados con pan casero y vino tinto.