El terrible accidente que tuvo el bebé de una famosa: "Se fracturó el cráneo"

Muni Seligmann relató la pesadilla que vivió recientemente tras un grave accidente doméstico protagonizado por su hijo Vicente, de 10 meses.

La conductora explicó: "El motivo por el que estuve desaparecida de las redes tiene que ver con un accidente doméstico que tuvimos no hace mucho. Resulta que mi chiquitito, de diez meses, se cayó del cambiador de su habitación que es bastante alto. Yo escuché el estruendo, no estaba con él en ese momento sino que había otras personas”.

Al acudir al lugar, notó que el bebé "no se desmayó, no se le fueron los ojos ni nada, no tenía ningún corte. Lloró mucho sin parar, le toqué la cabecita y de pronto, sentí un huevo”.

La situación derivó en una urgencia médica inmediata. Muni detalló: "Lo llevamos a su pediatra de cabecera que estaba en el Hospital y de ahí nos mandó a otro lugar para que le pudiéramos hacer una tomografía y otros análisis médicos, nos dijeron que tenía fractura de cráneo".

A pesar del diagnóstico de "fractura de cráneo", la actriz explicó que por fortuna el hueso no sufrió desplazamiento, evitando complicaciones mayores para el pequeño. Con el niño fuera de peligro, la madre concluyó: "Nos dijeron que tenemos que tener mucho cuidado y ahora usa un casco, que no es necesario pero me da tranquilidad, para que él pueda seguir moviéndose".