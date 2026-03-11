El ex de Luana de GH apareció en vivo y reveló infidelidades de la mediática

El clima en Gran Hermano: Generación Dorada se volvió explosivo cuando Luana Fernández decidió terminar su noviazgo con Lucas a través del streaming del programa. La producción sorprendió a la participante con un careo virtual donde Lucas inició con ironía: “Qué sorpresa, ¿no?”.

El joven no ocultó su malestar y disparó: “La misma sorpresa que me llevé yo al saber que mi novia me estaba cortando por televisión abierta ante un montón de personas”.

Durante el tenso intercambio, Lucas cuestionó la honestidad de la jugadora señalando que “me pareció súper poco valiente hacerlo con los argumentos que usaste. Decías que me dejabas el camino abierto para que yo haga lo que quiera, cuando en realidad eras vos la que quería hacer lo que quiera”. El momento más crítico fue la acusación de infidelidad: “¿Querés que te cuente un poco? Tengo pruebas, Luana. Sé todo. Hace siete u ocho meses tenías una vida paralela”.

Visiblemente incómoda, Luana suplicó: “No me hagas esto acá, hay un montón de personas mirando”. Pese a que ella intentó defenderse diciendo “Yo siempre te amé. Te admiro completamente”, su ex fue lapidario al sentenciar “No, Luana. Esto se acabó acá”, en una charla que incluyó reclamos por sus mascotas y pertenencias.

A este escándalo se sumó una grave denuncia de Majo Martino sobre la transparencia del juego. Según la panelista, Kennys Palacios no respetó el aislamiento. Martino relató que “los chicos que entraban el lunes se aislaron el sábado. Los que entraban el martes les tocaba el domingo. Pero hay un participante muy amigo de la casa que no se aisló el domingo”.

Detalló que el estilista se recluyó recién el lunes a las 19 horas, “con muy poco tiempo de anticipación, estaba arrancando la gala”. Majo aseguró que “la filtración le dio muchísimos beneficios porque es el único personaje que supo con quién iba a estar adentro de la placa” y concluyó: “El que se aisló a último momento y conoció todos los nombres de todos los participantes antes de entrar a la casa es el señor Kennys Palacios”.