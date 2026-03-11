Ataque a un delivery en Pocito: le robaron el celular y le vaciaron la cuenta de Mercado Pago

Un repartidor de la plataforma PedidosYa, identificado como Illanes de 62 años, fue víctima de un violento episodio de inseguridad en el departamento Pocito. El hecho ocurrió el lunes alrededor de las 23:30, cuando el trabajador arribó al barrio Teresa de Calcuta para concretar una entrega. Según su relato ante efectivos de la Comisaría 6ª, al notar que no había nadie en el domicilio indicado, decidió aguardar unos minutos en el lugar.

En ese momento, fue sorprendido por una pareja. De acuerdo con la denuncia, el hombre extrajo un arma de fuego, aparentemente una pistola calibre 9 milímetros, y le exigió la entrega de todas sus pertenencias.

Illanes intentó resistirse al robo, lo que derivó en un breve forcejeo con los delincuentes, quienes finalmente lograron arrebatarle su teléfono celular Samsung Galaxy para luego escapar rápidamente.

Horas más tarde, tras regresar a su vivienda en estado de shock, el damnificado utilizó el teléfono de su hijo para ingresar a su cuenta de Mercado Pago. Allí descubrió que, desde su propio dispositivo robado, se había realizado una transferencia por $381.000 hacia la cuenta de una mujer desconocida, confirmando que los asaltantes accedieron a sus aplicaciones financieras.

La causa quedó a cargo de la UFI de Delitos contra la Propiedad bajo la carátula de robo agravado por el uso de arma de fuego seguido de estafa, mientras los investigadores trabajan para identificar a los autores y rastrear el dinero.