Este martes, el líder narco Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “Señor Jota”, será indagado por el fiscal Carlos Adrián Arribas en la causa que investiga el triple asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela. Según la investigación, Cubas Zavaleta habría organizado los crímenes desde la cárcel, donde se encontraba detenido a la espera de ser extraditado a Perú por un caso vinculado al tráfico de drogas.

El Juzgado de Garantías N° 4 de La Matanza ordenó días atrás su detención, confirmando su rol como autor intelectual del triple homicidio. Las pruebas indican que habría seguido el ataque a través de transmisiones en vivo y que también sería propietario de la droga que habría sido sustraída, lo que motivó el conflicto.

Cubas Zavaleta es considerado el “número dos” de la organización narco de la que también forma parte “Pequeño J”. La Justicia también busca esclarecer la participación de Víctor Sotacuro, acusado de trasladar a las víctimas el día del crimen y posible encargado de la distribución de la droga.

Recientemente fue detenida Mónica Débora Mujica, esposa de Sotacuro, quien fue señalada por Milagros Florencia Ibáñez, otra detenida, de haber pedido borrar información de un teléfono tras el triple crimen. Una de las hipótesis de los investigadores indica que las víctimas podrían haber sido secuestradas inicialmente para obligarlas a revelar el paradero de la droga, aunque esto aún no está confirmado.

Hasta el momento, la causa registra 11 detenidos y tres prófugos, y no se descarta que surjan más implicados con el correr de los días, en un caso que sigue siendo investigado a fondo por la Justicia federal.