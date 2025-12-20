En el marco del Sanjuanino Solidario 2025, organizado por GRUPO HUARPE, el empresario Roberto Basualdo compartió una reflexión profunda sobre el verdadero significado de la solidaridad, alejándose de los gestos meramente económicos y poniendo el foco en el compromiso humano cotidiano. El encuentro reunió a organizaciones sociales, voluntarios y referentes comunitarios que fueron reconocidos por su trabajo silencioso en distintos puntos de la provincia.

A partir del segundo tramo de la entrevista, Basualdo expresó que “la solidaridad se manifiesta de múltiples maneras y no siempre está vinculada a una estructura formal”. En ese sentido, sostuvo que ayudar implica muchas veces “poner a disposición aquello que uno sabe hacer, sin esperar nada a cambio”, y remarcó que ese tipo de acciones generan un impacto duradero en la comunidad.

El empresario recordó experiencias personales vinculadas a su paso por el ámbito social y señaló que “muchas personas se acercaban con la intención de enseñar un oficio, compartir un conocimiento o acompañar a otros en su proceso de aprendizaje”. Según explicó, enseñar a tejer, a manejar un telar o a reforzar contenidos escolares “es una forma concreta de solidaridad, porque se entrega algo propio: tiempo, saber y dedicación”.

Basualdo también hizo referencia a realidades del interior provincial y afirmó que “en departamentos como Jáchal se ve claramente cómo el conocimiento transmitido de generación en generación puede convertirse en una herramienta de inclusión”. En ese marco, destacó que compartir saberes permite que otras personas “puedan valerse por sí mismas y multiplicar ese aprendizaje”.

En otro pasaje, puso en valor el rol de quienes trabajan en comedores comunitarios y organizaciones sociales de base. “Hay personas que, más allá de los recursos económicos, aportan la parte humana, el acompañamiento diario y la presencia constante”, señaló, al tiempo que subrayó que ese compromiso suele darse “en condiciones adversas y sin ningún tipo de reconocimiento público”.

Para Basualdo, la solidaridad auténtica “se construye cuando alguien decide dedicar su tiempo personal a los demás”. En esa línea, afirmó que “en muchos casos, quien acompaña, escucha o enseña resulta más solidario que quien solo realiza un aporte económico”. Finalmente, concluyó que el desafío está en comprender que ayudar no siempre es dar cosas, sino “animarse a compartir lo que uno es y lo que uno sabe”.