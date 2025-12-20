"Guerreros por la Vida" es el proyecto que ganó los $1.500.000 del Sanjuanino Solidario

En una noche cargada de emoción y con un resultado que refleja la complejidad del sistema de votación, Mariela Recabarren, impulsora del proyecto Guerreros por la Vida, fue proclamada como la gran ganadora de la novena edición del Sanjuanino Solidario. La definición, transmitida en vivo por HUARPE TV, demostró cómo la combinación del voto del jurado y la preferencia del público online puede derivar en un veredicto sorpresivo, donde la más votada en la web no se llevó el premio mayor.

Los números oficiales, auditados por escribano público, revelaron una distribución singular de apoyos. En la votación online, María Luisa Frías, del comedor Jehová Jireh, obtuvo una ajustada victoria con el 29.0% de los votos, lo que le otorgó los 10 puntos máximos en esa categoría. Muy cerca quedó Antonio Suárez (Unidos por el Parkinson) con un 28.5%, que se tradujo en 5 puntos. Mariela Recabarren logró un 25.2% de los votos digitales, sumando 3 puntos, mientras que Analía Brizuela (Rescate Equino) recibió un 17.3%, obteniendo 2 puntos.

La clave del triunfo

Donde la balanza se inclinó de forma decisiva fue en la votación del jurado de 50 miembros. En esta instancia, Mariela Recabarren recibió un apoyo abrumador, consiguiendo 31 de los 50 votos disponibles, que equivalen a 31 puntos. Este respaldo masivo contrastó con los resultados de sus competidores: Antonio Suárez sumó 13 votos/jurado, María Luisa Frías 4 y Analía Brizuela 2.

Al realizar la suma final del sistema híbrido, el cuadro fue determinante:

Mariela Recabarren: 3 puntos (online) + 31 puntos (jurado) = 34 puntos.

Antonio Suárez: 5 puntos (online) + 13 puntos (jurado) = 18 puntos.

María Luisa Frías: 10 puntos (online) + 4 puntos (jurado) = 14 puntos.

Analía Brizuela: 2 puntos (online) + 2 puntos (jurado) = 4 puntos.

Premio millonario

De esta forma, Mariela Recabarren y su proyecto Guerreros por la Vida, que brinda contención y apoyo a personas que atraviesan situaciones críticas de salud, se alzaron con el premio mayor de $1.500.000. El monto está destinado a potenciar y expandir esta labor solidaria que impacta directamente en la calidad de vida de muchas familias sanjuaninas.

La ceremonia no dejó a nadie sin reconocimiento. Como es tradición en el certamen, los otros tres finalistas recibieron un estímulo económico de $500.000 cada uno para sus respectivas causas: Rescate Equino, Unidos por el Parkinson y el Comedor Jehová Jireh, garantizando que el impacto solidario de la noche se multiplique por cuatro.

Una final con mensaje

El resultado final del Sanjuanino Solidario 2025 deja en evidencia la naturaleza dual del certamen. Mientras el voto popular premió con fuerza el trabajo comunitario y alimentario de María Luisa Frías, el jurado destacó de manera contundente el valor del acompañamiento en la salud que representa Mariela Recabarren. Esta divergencia no resta méritos, sino que enriquece el mensaje: la solidaridad tiene múltiples caras, todas igualmente válidas y necesarias.

Mariela Recabarren, conmovida, recibió el premio como un compromiso renovado. Su victoria, sellada por la confianza del jurado y el sólido apoyo popular, cierra una edición más de un certamen que, más allá de la competencia, logró una vez más visibilizar el poderoso y diverso corazón solidario que late en cada rincón de San Juan.