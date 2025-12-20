Jake Paul vs Joshua: horario y dónde ver la pelea

El mundo del boxeo se detiene este viernes 19 de diciembre de 2025 para presenciar un evento sin precedentes en la categoría de los pesos pesados. El reconocido influencer Jake Paul se alista para enfrentar el reto más difícil de su carrera profesional al tener frente a frente a Anthony Joshua, un reciente campeón mundial que promete poner a prueba sus límites en el cuadrilátero. La cita deportiva está pactada para iniciar puntualmente a las 22:00 horas (tiempo de Argentina).

Sobre la disponibilidad del evento para los aficionados, se ha confirmado oficialmente que habrá una “sin transmisión en TV”, por lo cual el público deberá volcarse de manera exclusiva a la plataforma de streaming Netflix para seguir las acciones en vivo.

Esta velada representa un punto de inflexión para Paul, quien busca consolidar su transición de las redes sociales al boxeo de élite enfrentando la pegada de Joshua en una noche que no contará con cobertura en los canales de televisión tradicionales.