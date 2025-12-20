El Sanjuanino Solidario volvió a consolidarse como uno de los eventos más importantes de la provincia en materia social, no solo por los premios otorgados, sino por la visibilidad que brinda a proyectos que trabajan día a día por quienes más lo necesitan.

La velada dejó postales imborrables de una noche donde la solidaridad fue protagonista. La gala reunió a referentes sociales, autoridades provinciales, invitados especiales y vecinos que acompañaron una nueva edición del evento que premia el compromiso con la comunidad.

Publicidad

Entre los momentos más destacados estuvo la proclamación de Mariela Recabarren, impulsora del proyecto Guerreros por la Vida, como ganadora de la novena edición, en una definición que combinó emoción, aplausos y reconocimiento al trabajo social. También contó con la presencia del gobernador Marcelo Orrego, funcionarios, representantes de organizaciones solidarias y personalidades del ámbito social y cultural, quienes acompañaron la entrega de premios y compartieron una noche de celebración y encuentro.

Buscate en las fotos del Sanjuanino Solidario 2025 y reviví una noche donde la solidaridad, el compromiso y la emoción se encontraron en un mismo escenario:

Publicidad

César Forciniti (gerente de ATA), Diego Fuentes (director de GRUPO HUARPE) y Mauricio Laciar (jefe de redacción DIARIO HUARPE). [izq. a der.]

Marcelo Orrego (Gobernador de San Juan), Diego Fuentes (director de GRUPO HUARPE) y Roberto Basualdo, empresario.

Aldana Aballay, Fany Zárate, Natalia Fernández, Mariela Recabarren (concursante y ganadora), de Guerreros por la Vida. [De izq. a derch.]

Elsa Garro, Dante Zagarra, Silvia Arce y Omar Espineda, invitados de la Asoc. Civil Unidos por el Párkinson. [De izq. a derch.]

Maira Ochoa, ganadora del Sanjuanino Solidario 2024 junto a Dafne Oro.

Maru Vega Zalazar, Laura Palma (ministra de Gobierno) y Romina Cornejo.

Maru Vega Zalazar, prensa de Gobierno.

Sonia Delgado, directora ejecutiva de Challenger Gold y referente de Hualilán.

Rodolfo Ovalle (gerente legal y asuntos institucionales de Los Azules)

Sebastián Olivera, locutor de Radio Concepto.

Julia Miranda, invitada de Rescate Equino San Juan.

María José Bermudes (Casa Sahni)

Saulo Idemi, invitado de Broker Andino.

Franco Palluccini, de Mapal Sigma.

Verónica Gonzáles y su hija Elena, de Guerreros por la Vida.

Guillermo Aguilar, escribano.

César Forciniti, gerente de ATA.

Sergio Chiconi, empresa Chiconi.

Jorge Rodríguez, periodista.

Carlos Munisaga (intendente de Rawson) y su esposa, Natalia Coria.

Anañía Brizuela (concursante 2025) y Carlos Munisaga (intendente de Rawson)

Doris Pérez (coordinadora sustentable de Broker Andino) y su hijo, Luca Fra.

Miguel Ángel Alessi (estilista profesional), y Adriana Luluaga (periodista).

José Rodrigo (Orquesta Escuela) y Carlos Munisaga (intendente de Rawson)

Silvia Sarmiento y Agostina Maneri, invitadas de Broker Andino.

Franco Pelletier y Mariano Correa, Cabral Mayorista.

Esteban Kenny y Pablo Pechuan, de GRUPO HUARPE.

Elisa Araya (marketing), Luciana Correa (encargada), Claudia Pérez, Leonardo Albarrqcin (gerente), Caren Arancibia, Erica Montaño (huarpecita), Sandra Di Rocco (Dep.comercial), guanaco, de GRUPO HUARPE.

María Menin, Mónica Soto, Gabriela Carranza y Pablo Meglioli (socio fundador de Broker Andino)

Valeria Rodríguez, Miguel Ángel Alessi y Bely Álvarez, ambas de Somos 100.

María Menin, Mónica Soto y Carla Puigdengdas, invitadas de Broker Andino.