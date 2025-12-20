En una noche cargada de emoción y expectativa, Mariela Recabarren se consagró como la gran ganadora del Sanjuanino Solidario 2025. La referente del proyecto Guerreros por la Vida celebró no solo su logro personal, sino también el trabajo colectivo de un grupo de madres que, durante seis años, ha acompañado a niños oncológicos, brindándoles contención y apoyo en momentos críticos.

“Estoy muy feliz, la verdad que es un logro de un grupo de madres que viene trabajando hace seis años. Yo soy la cara visible ahora, pero represento a todas las mamás que día a día entregan su tiempo y amor a los chicos oncológicos”, explicó Recabarren, con la voz emocionada.

Sobre la génesis del proyecto y la motivación que la llevó a participar del certamen, Mariela aseguró: “No esperábamos llegar hasta este lugar ni recibir este reconocimiento. Hacemos esto desde el corazón. El premio más grande es ver a los chicos que llegan a la sede contentos, recibir sus abrazos. Eso nos llena de felicidad todos los días”.

Al recordar el instante en que se enteró de que era la ganadora, Mariela evocó la lucha colectiva de todas las madres involucradas: “Pensé en la lucha de muchas mamás que han perdido a sus hijos y en aquellas que siguen trabajando por los que vienen. Este premio es por ellas y para ellos”.

Con este reconocimiento, Mariela y Guerreros por la Vida recibieron $1.500.000, destinados a fortalecer la labor solidaria que brinda acompañamiento y contención a niños con enfermedades oncológicas y a sus familias. La iniciativa permite mejorar la calidad de vida de muchas familias sanjuaninas y visibilizar la solidaridad como un valor central en la provincia.