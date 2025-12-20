Un violento siniestro vial ocurrió este viernes, entre las 18.30 y las 19, en Ruta Nacional 40 y calle Aranda, en la localidad de Tres Esquinas, a unos 11 kilómetros de la villa cabecera Media Agua, en el departamento Sarmiento. El choque involucró a dos camiones y una colisión frontal contra una camioneta, cuyo conductor resultó gravemente herido.

Según informaron fuentes policiales, los vehículos de gran porte, un Scania 112 y un Volvo circulaban de sur a norte por Ruta 40. Al llegar al cruce con calle Aranda, en la zona conocida como Tres Esquinas, el conductor del Scania, un hombre de 60 años oriundo del lugar, frenó para girar hacia el este con destino a su domicilio. En ese momento, el camión Volvo, conducido por un hombre de 35 años proveniente de la provincia de Entre Ríos, no advirtió la maniobra y lo impactó desde atrás.

Como consecuencia del choque, el Scania se cruzó de carril y colisionó de frente contra una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba en sentido contrario. El conductor del rodado menor quedó atrapado entre los hierros retorcidos, tras el violento impacto, por lo que intervino personal de Bomberos para rescatarlo.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Doctor Guillermo Rawson. Ingresó consciente y presentó múltiples fracturas, aunque por la inmediatez del hecho no se difundió un parte médico oficial.

En el lugar trabajó personal policial de Comisaría 8° al mando del Comisario Roberto García quien dijo a DIARIO HUARPE que pese a lo grave de la colisión no hubo que lamentar víctimas fatales.

La Policía de San Juan se ocupó de ordenar el tránsito y realizar las pericias que permitirán confirmar la mecánica del hecho. La investigación quedó en manos de la Justicia.