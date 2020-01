Indignación en las redes sociales por la basura en el Dique de Ullum

“Era increíble la cantidad de mugre que había”, escribió una sanjuanina en las redes sociales sobre el estado en que se encontraba el Dique de Ullum. Al parecer cuando fue a practicar trekking se encontró con un basural luego de que varios disfrutaran de la playa durante el fin de semana.

Con una bolsa en la mano la chica recorrió toda la orilla y se encontró desde botellas a envoltorios y un melón que supuestamente se utilizó para tomar vino. Maky Chanampa, decidió compartir ese posteo para generar conciencia.

“Ayer fui a hacer Trek al dique de Ullúm y como siempre me llevo mi bolsita para echar la basura que yo pueda llegar a generar, al ir caminando aproveché para ir levantando lo que veía en el piso, la bolsa se me llenó por completo como verán en una foto y cuando iba llegando a la parte donde pescan, directamente no pude seguir alzando porque a la bolsa ya la tenía llena y era increíble la cantidad de mugre que había. Dónde es más fácil el acceso de las personas es donde hay más mugre, no pueden ser tan detestables mugrientos, cada vez que me toca pasar por esa zona le pasa lo mismo de ver tanta basura junta, son un asco, los turistas que bajan a esa parte les debe dar vergüenza ajena ver que el sanjuanino sea tan mugriento”, (sic) escribió.