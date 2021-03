Inexplicable e inexcusable: “Ni una menos”

Escribir un renglón o una página o muchísimas páginas sobre esto que me conmueve y que nos conmueve, no es buscar una explicación. No es racional buscar una explicación y, por lo tanto, no es posible encontrar una explicación al hecho, en que un hombre mata o golpea una mujer. No es posible encontrar una explicación porque es inexcusable.

Escribir un renglón o una página o muchísimas páginas sobre esto que me conmueve y que nos conmueve, no es el intento de definir una explicación, es dar un grito para pedir ayuda es dar un grito para pedir ayudarnos, como Sociedad, como un otro de cada otro, como habitante del dominio de la Razón y de la construcción de Sentido. Lo público donde los Sujetos nos desarrollamos, debe ser el territorio donde se vigorice la Razón. Y el territorio privado, de cada uno, que está atravesado por la exterioridad de cada uno, no debe tener, por esa exterioridad, debilitada la Razón.

Cada frase, cada párrafo, es un grito de ayuda para la Sociabilidad que hacemos y que dejamos invadir con tanta mierda.

Cualquier crimen de “uno” contra “otro”, es inexplicable y es inexcusable. Si, “uno” intenta matar a “otro” y, para defenderse el “otro” mata al “uno”. Lo inexplicable e inexcusable oscila, se mueve, va de “uno” a “otro” y de “otro” a “uno”.

El crimen de un hombre a una mujer, es un crimen exacerbado, lo inexplicable es exacerbado, lo inexcusable es exacerbado. Lo inexplicable e inexcusable se potencia, y todo esto que no puedo adjetivar, que no se puede adjetivar, no se puede porque es un escape, es una fuga del Entendimiento y de la Razón.

El hombre, aquel, mata a la mujer que quiere o quiso, a la mujer que lo quiere o que lo quiso. La madre, la esposa, la novia, la hermana, o viola a la hija.

Para visibilizar el grito, solo repito mi mirada desde donde observo la Sociabilidad que habito. Sociabilidad que digo que está perturbada, destruida, que es procurada y establecida por el poder económico mercantilista, apropiador, acumulativo de este sistema de convivencia. Que lo de con-vivencia está hecho de enajenación, mentiras, indiferencia, soberbia, desprecio, robos, crímenes, servidumbres. Somos hombres y mujeres con una Subjetividad debilitada, deteriorada con los estímulos y apelaciones que hace el capitalismo desde la multiplicidad de artificios que posee, multiplica, publicita y propone, con mayor proximidad desde los mass media. Con lo público invadido por el dogma. A esta destrucción de la Sociabilidad procurada por el capitalismo, nosotros aportamos, seguramente, desde el Imaginario Social. El Imaginario Social es la creación de significaciones y creación de imágenes y de figuras para sostenerlas. Tiene dos componentes: el Efectivo y el Radical, esto es. El de lo Instituido y el de lo Instituyente con pasividad y alienación nos situamos en el componente Efectivo. Tenemos que salir de ahí, para vivir en el componente Radical.

Nosotros debemos Instituir otro Sistema de Convivencia. Para esto es necesario: la constitución del Sujeto del Sentido para crear una nueva Sociabilidad.

La Sociabilidad en la que hacemos nuestra cotidianeidad, es una mierda y así, vivimos, para la mierda (estoy remitiendo a quien me lee, al Diccionario de la Lengua).

Estoy describiendo el escenario donde lo inexplicable e inexcusable sucede. El escenario donde algunos hombres matan a su novia o esposa o hermana o madre o violan a sus hijas.

Como una necesidad de darle “equilibrio” a ese escenario donde hacemos nuestra cotidianeidad surge, acaece, la mujer con todo lo que es, la mujer con todo lo que tiene y en nuestra cotidianeidad, en nuestra Sociabilidad, están, “Las Abuelas de la Plaza de Mayo”, “Las madres de la Plaza de Mayo”, “Mamá cultiva”, “Las Madres del dolor”, “Las Madres del paco”, siempre, frente a un gran dolor en lo público, hay una madre en lo público. Mujeres, mujeres, mujeres, mujeres, mujeres, mujeres, mujeres…….

Carl Jung, conceptualiza el Inconsciente Colectivo-además, del Inconsciente Personal de Freud. Para Jung, el Inconsciente Personal, descansa sobre otro más profundo, “que no se origina en la experiencia y la adquisición personal, sino que es innato”: a este estrato lo llama “Inconsciente Colectivo”, que es de naturaleza universal, o sea, que “tiene contenidos y modos de comportamiento que son los mismos en todas partes y en todos los individuos”. Dicho de otra manera: “es idéntico a sí mismo en todos los hombres y constituye así un fundamento anímico de naturaleza suprapersonal existente en todo hombre”.

Los contenidos del Inconsciente Colectivo son los Arquetipos.

Arquetipo significa “modelo original o prototipo”. Son como ríos secos, que cada individuo lo llena como vive, como mira la vida, como hace su vida.

El Anima en el varón y el Ánimus en la mujer son un Arquetipo importante. Fundamental en la evolución de la personalidad.

Otro Arquetipo es: El “Arquetipo de la Madre”. Algunas de sus formas típicas: la madre y abuela personales; la madrastra y la suegra, cualquier mujer con la cual se está en relación…….

En este texto, describo el territorio donde hacemos nuestra cotidianeidad, la exterioridad que nos procura el sistema de convivencia. La Sociabilidad que conformamos.

Escribo sobre lo inexcusable que, por lo tanto, no tiene explicación. Solo puede señalarse o re-contra señalarse. Escribo para dar un grito pidiéndonos ayudarnos, un grito encima de los oídos desacostumbrados de los que gobiernan, encima de los oídos desacostumbrados de los que tienen como tarea el ejercicio de la justicia y, frente a la ignorancia de la policía.

(De niño he visto esa figura de la justicia como mujer y con los ojos vendados. Paradójicamente: una mujer y privada de la visión.es de comprender su ceguera con lo que ocurre habitualmente. ¡Tantos años ciega y que no haya aparecido un fiscal o un juez que le arranque el trapo ese de los ojos o al menos, que le acerque un bastón.

Ciega ciega, ese eufemismo de la venda, y que repiten las maestras desde el primer grado y como una estúpida figura, los medios de comunicación es otra de las tantas mentiras, seguramente la más grave, con la multiplicidad de otras tantas, que los que gobiernan rompen el contrato sobre la administración de lo público, que debe estar acuñado en y con la Verdad).

Ciega y tanteando la ignorancia ¡qué vida de mierda!