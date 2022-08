¡Infernal! La pelea que UFC hará este año e impacta al mundo

Hace algunos instantes, confirmaron que UFC tiene en carpeta una de las batallas más esperadas. Los amantes de las Artes Marciales Mixtas podrán disfrutar de dos estrellas enfrentadas pronto, en la categoría de Peso Ligero. Luego de un tenso cruce que tuvieron a comienzos de julio, finalmente Dustin Poirier y Michael Chandler tienen fecha y lugar. El combate sería en la cartelera de UFC 281, según informó Ariel Helwani.

Aspirantes al título de UFC

Cabe resaltar que Dustin Poirier viene de perder en la pelea por el título de la división, en el UFC 269, contra Charles Oliveira. El excampeón interino de los Peso Ligero tiene un récord de 28-7, con 14 victorias por KO/TKO y 7 por los jueces. Por su parte, Michael Chandler fue tres veces campeón en la categoría antes mencionada en Bellator, arrastrando un récord de 23-7, con 11 victorias por KO/TKO y 7 por puntos. En su último combate, noqueó a Tony Ferguson con una patada frontal demoledora.

Clima tenso entre Michael Chandler y Dustin Poirier

Hace pocas semanas, los dos se viralizaron en las redes sociales por un video que se difundió rápidamente. En el mismo, se puede ver a ambos siendo separados por personal de seguridad, mientras se estaba llevando a cabo un evento de UFC. Los dos se encontraban en las gradas y estuvieron a nada de terminar a los golpes de puño. Por esto, los fanáticos creen que será aún más emocionante el combate entre ellos.

Días atrás, Chandler habló con los medios de comunicación en Londres y dijo: «Dejando de lado todos los ataques personales, todas las venganzas personales, le respeto y él me respeta. Esa es la base sobre la que construimos. Él es uno de los mejores del mundo, yo soy uno de los mejores del mundo. Creo que voy a ser campeón del mundo, él cree que aún puede serlo, aunque creo que yo lo creo más que él».

«Ha hablado de subir a 170. Ha hablado de retirarse. Ha dicho esas palabras. Yo no he dicho esas palabras ni un segundo. Así que el oro de la UFC será mío», sentenció Chandler. En las redes sociales, Michael redactó: "Si Dustin Poirier es el siguiente en llegar a eso, que así sea. La simple verdad en vida: Tu no eres el mismo cuando estás sediento. Mantén la calma, sea un profesional, especialmente en público. Sus inseguridades están apareciendo”.

Dustin Poirier vs. Michael Chandler.