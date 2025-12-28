Infinito Water Park abrirá al público el próximo 10 de enero de 2026

Con una inversión de 40 millones de dólares, "Infinito Water Park" abrirá sus puertas el 10 de enero de 2026 en un predio de 13 hectáreas, ofreciendo más de 50 atracciones, 30 toboganes y una capacidad para 12.500 visitantes simultáneos. El complejo forma parte de un polo turístico mayor que incluirá un estadio multiuso y un shopping a cielo abierto.

Córdoba, 27 de diciembre de 2025 – La provincia de Córdoba se prepara para albergar el parque acuático más grande de Argentina. Bajo el nombre "Infinito Water Park", este megaproyecto ubicado en la zona sur de la capital provincial, entre Costanera y la autopista a Rosario, representa una inversión de 40 millones de dólares y promete transformar la oferta de entretenimiento familiar a nivel nacional.

Con un avance de obra que ronda el 90%, el parque abrirá oficialmente sus puertas el sábado 10 de enero de 2026. Ocupará un predio de 13 hectáreas y tendrá capacidad para recibir a 12.500 personas de manera simultánea. Se estima que en su primera temporada atraerá a unos 450.000 visitantes, generando un impacto económico superior a los 67 mil millones de pesos para el turismo local.

Atracciones y tecnología de vanguardia

El complejo se destaca por su escala y diversidad, con más de 50 atracciones y 30 toboganes diseñados para todas las edades. Entre sus instalaciones más imponentes se encuentra una piscina de olas artificiales con capacidad para 3,5 millones de litros de agua, capaz de generar olas de hasta 1,8 metros de altura.

Otras atracciones principales incluyen:

Un río lento de 500 metros de recorrido.

Playas de arena equipadas con reposeras y sombrillas.

Sectores tematizados diferenciados para familias, jóvenes y niños.

Un área VIP con servicios gastronómicos exclusivos.

La tecnología aplicada es un pilar fundamental: el parque se abastece de agua mediante cuatro pozos que extraen el recurso de un río subterráneo a 200 metros de profundidad, y cuenta con un sistema de reciclaje que realiza 10 filtraciones diarias a través de cinco salas de máquinas. Los juegos acuáticos fueron provistos por Action Park Waterscapes, una empresa española con experiencia en más de 30 países.

Información para visitantes

El parque operará en horario continuo de 9:30 a 19:00 horas todos los días de la semana. La preventa de entradas ya está en marcha con tres categorías principales:

Pase Acqua Fun: Incluye acceso al parque, flotador, reposera y sombrilla (sujeto a disponibilidad). Lunes a jueves: $71.999 (adultos) / $59.000 (menores).

Viernes a domingo: $99.000 (adultos) / $79.000 (menores). Pase Acqua Plus: Incluye todos los beneficios del pase anterior más estacionamiento, seguro de lluvia y un combo de hamburguesa con papas. Lunes a jueves: $99.000 (adultos) / $79.000 (menores).

Viernes a domingo: $115.000 (adultos) / $89.000 (menores).

Los menores de 4 años ingresan gratis, y aquellos entre 4 y 12 años reciben un 20% de descuento en cualquier pase durante la preventa.

Un polo turístico integral: Proyecto Infinito Open

Infinito Water Park es solo la primera etapa del ambicioso Proyecto Infinito Open, que abarcará 36 hectáreas y buscará consolidar un nuevo polo de desarrollo turístico y comercial en Córdoba. El complejo completo incluirá:

Infinito Arena: Un estadio cubierto multipropósito con capacidad para 14.000 espectadores en su modalidad indoor, ampliable a 50.000 en configuraciones al aire libre.

Infinito Open Mall: Presentado como el primer distrito de compras y experiencias a cielo abierto de Argentina, con 14 hectáreas, 253 locales comerciales, 24 espacios gastronómicos y estacionamiento para 5.900 vehículos.

Paseo del Buen Este: Un shopping con 40 locales que albergará marcas de lujo.

Según los desarrolladores, el proyecto generará aproximadamente 500 puestos de trabajo directos y 1.300 indirectos, marcando un hito en la infraestructura de ocio y turismo de la región.

Con su apertura inminente, Infinito Water Park se posiciona no solo como el parque acuático de referencia del país, sino también como el motor de un desarrollo urbanístico que aspira a redefinir el perfil turístico de Córdoba.