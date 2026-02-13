Un therian fue a una veterinaria a atenderse porque tenía “moquillo”

En la provincia de San Luis, un caso inusual llamó la atención esta semana. Una persona que se autopercibe como perro, perteneciente a la comunidad therian, quienes aseguran sentirse animales y adoptan comportamientos animales en su vida cotidiana, acudió a una veterinaria por un cuadro que describió como “moquillo”, enfermedad propia de perros.

La profesional que atendió el consultorio, sin embargo, se negó a brindarle asistencia, explicando que la atención de seres humanos no corresponde a su título profesional y que hacerlo constituiría ejercicio ilegal de la medicina veterinaria. El therian estaba acompañado de otra persona que cumplía el rol de “amo”, y ambos tenían entre 30 y 40 años. Según el relato de la veterinaria, el paciente en realidad presentaba un cuadro gripal común.

Verónica Veglia, presidenta del Colegio de Veterinarios de San Luis, detalló en radio LU5 que la colega recomendó al paciente acudir a los servicios de salud habilitados en la provincia, como salas primarias o hospitales regionales y el hospital central, para recibir la atención correspondiente.

El episodio, registrado y compartido por los visitantes del consultorio, generó preocupación entre los profesionales del sector. La veterinaria comentó que la situación “limita la libertad de acción del profesional y expone a críticas en redes sociales”, calificando el hecho como “complejo”. Desde el Colegio señalaron que se están asesorando legalmente y trabajan en coordinación con psicólogos y el Círculo Médico para abordar situaciones que consideran que requieren atención desde la salud mental.

Este caso se suma a incidentes recientes en otras provincias. En Córdoba, una adolescente de 14 años denunció que fue mordida en un tobillo por un grupo de personas que se identificaban como therian y usaban máscaras de perros y lobos. La madre de la víctima relató que el grupo comenzó olfateando y persiguiendo a su hija, hasta que se produjo la mordida. Fuentes policiales locales indicaron que no existe denuncia formal radicada.

Los especialistas advierten que, aunque los therian representan una tendencia cultural minoritaria, los episodios de interacción con terceros requieren atención interdisciplinaria para garantizar la seguridad de todas las personas y la correcta aplicación de la normativa profesional.