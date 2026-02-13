El conflicto docente en San Juan sumó un nuevo capítulo este viernes. Tras analizar la oferta salarial presentada por el Gobierno provincial el jueves 12 de febrero, el plenario de delegados de UDAP resolvió rechazar la propuesta y ratificar el paro previsto para el 2 de marzo, fecha de inicio del ciclo lectivo.

La decisión fue comunicada oficialmente a través de un parte firmado por la secretaria general, Patricia Quiroga. En el documento, el gremio informó que el plenario resolvió “rechazar la propuesta salarial ofrecida por el Gobierno” y ratificar tanto lo solicitado en el acta paritaria de diciembre de 2025 como las medidas de fuerza ya definidas el 9 de febrero.

Además, el gremio docente facultó a los congresales a adherir a las medidas que disponga Ctera a nivel nacional.

Comunicado oficial del gremio docente UDAP.

La oferta había sido presentada en la segunda reunión paritaria del año, que se extendió por más de siete horas y estuvo encabezada por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez. Participaron también los gremios UDA y AMET.

El Ejecutivo propuso una ayuda escolar de $100.000 por hijo a liquidarse con los haberes de febrero y un pago por equipamiento docente de $128.801,76, también en el mismo mes. En el plano salarial, ofreció dos incrementos del 5% en el Valor Índice: uno en marzo, tomando como base diciembre de 2025, y otro en junio, calculado sobre marzo de 2026. A esto se sumó un aumento de seis puntos en el código E60 desde marzo.

Las partes habían acordado pasar a un cuarto intermedio hasta el 20 de febrero a las 14, fecha en la que los gremios debían comunicar su respuesta formal.

Con el rechazo de UDAP, la negociación entra en una etapa clave. El foco ahora está puesto en el 2 de marzo, cuando está previsto el inicio de clases en la provincia.