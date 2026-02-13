Con la llegada del fin de semana XXL por Carnaval, la Cámara de Comercio de San Juan (CCSJ) emitió un comunicado detallando cómo se sugiere que funcione el comercio en la provincia durante los días 16 y 17 de febrero.

Para el lunes 16 de febrero, se recomienda que los comercios permanezcan cerrados, respetando el carácter de feriado nacional. Esta medida busca garantizar que los empleados puedan disfrutar del descanso correspondiente y celebrar la festividad con sus familias.

Publicidad

En cambio, el martes 17 de febrero, los locales que decidan abrir podrán hacerlo, siempre cumpliendo la normativa laboral vigente. Esto implica que los trabajadores que presten servicios ese día deben recibir el franco compensatorio correspondiente o, alternativamente, que la jornada sea abonada conforme a la legislación vigente. La CCSJ enfatizó que la correcta implementación de estos derechos es clave para evitar sanciones y mantener un clima laboral adecuado.

Desde la entidad destacaron que la decisión de abrir o no queda a discreción de cada comerciante, siempre dentro del marco legal. Además, recomendaron planificar los horarios de atención con antelación, considerando la expectativa de mayor afluencia de público y las medidas de seguridad sanitaria y laboral necesarias.

Publicidad

De esta manera, el sector comercial de San Juan podrá equilibrar la continuidad de sus operaciones durante el feriado con el respeto a los derechos de los trabajadores, ofreciendo a los clientes una experiencia ordenada y segura durante el fin de semana de Carnaval.