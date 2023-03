El Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) dio a conocer un nuevo Índice de Precios al Consumidor y confirmó que durante el mes de febrero los precios aumentaron un 6,6% con relación al mes de enero y hubo una variación interanual del 102,5%. Economistas de San Juan compartieron su análisis sobre el escenario económico actual y aseguraron que el panorama no mejorará y, contrariamente, opinaron que la incertidumbre puede crecer por las elecciones presidenciales.

Otra vez la inflación del país muestra cifras alarmantes que preocupan a los ciudadanos y sectores de la economía. Ante esto, especialistas expresaron su visión sobre la situación que hasta el momento no logra solucionarse. En diálogo con DIARIO HUARPE, el economista Pablo Padín aseguró que la inflación está causada por numerosos ingredientes y entre ellos se pueden mencionar las variaciones en el precio del dólar que influyen en los precios, la quita de los subsidios que provocaron un aumento en las tarifas y combustibles que terminan impactando en toda la cadena comercial, la guerra de Ucrania y Rusia que también influyó al país y el contexto de sequía que padece la zona pampeana y que afecta a la producción agropecuaria.

Por otro lado, indicó que el contexto de elecciones puede influir en el proceso inflacionario por las expectativas que genera en los actores económicos. “Los agentes económicos empiezan a querer refugiarse en tenencias que los protejan ante escenarios menos previstos, se van a títulos en dólares o la divisa norteamericana”, expresó el experto.

“Apenas hay un movimiento, todos los actores de la economía lo trasladan a los precios por las dudas. Entonces crecen los costos y expectativas”, continuó.

Por otra parte, habló el economista Eduardo Coria Lahoz, quien tiene una visión diferente y afirmó que la principal causal del aumento de precios es la emisión monetaria. Aseguró que no hay ningún indicio que demuestre que vaya a presentar una mejoría. “El fenómeno inflacionario es preocupante para la Argentina porque ya se ubica al 100 % y eso no teníamos hace 30 años. Lamentablemente, nada hace pensar que el 2023 termine con una inflación inferior al 2022”, declaró el profesional. Adelantó que para este año el IPC anual estimado es del 99%. ”La gente no tiene ninguna forma de resguardase de la inflación y por eso se la conoce vulgarmente como el impuesto a los pobres”, expresó Coria Lahoz.

“En Argentina la principal causa de la inflación es la emisión monetaria. La base monetaria cuando asumió el Gobierno era de $900.000 millones y en la actualidad es de $4,5 billones, es decir se multiplicó por cinco la cantidad de pesos que circula en la economía, pero los bienes y servicios no se multiplicaron de la misma forma y la diferencia se ajusta vía precios”, explicó.

Otro economista sanjuanino que brindó su perspectiva es Mariano Cáceres. “La inercia de esta línea del 6% no creo que baje. Esto tiene que ver mucho con la cuestión del déficit fiscal y el financiamiento del déficit. Si bien en el segundo semestre hubo un mayor disciplinamiento no es algo que se soluciona en un año o semestre”, dijo. Agregó que el plan del ministro de Economía, Sergio Massa, en bajar la inflación al 3% en abril ya es imposible de cumplir.

“El problema es que se espiralice más… Es un año de elecciones porque los ajustes les cuesta hacerlos, hay ajustes macroeconómicos que te implica perder las elecciones”, manifestó Cáceres.

Respecto a las elecciones y su repercusión en el IPC resaltó que: “Yo creo que puede influir en aumentar o desacelerar expectativas y todo depende en la actitud que tome el oficialismo y la oposición. Tienen que ponerse de acuerdo los dos para generar confianza”.

Finalmente, la economista Lucila Avelín coincidió con sus pares y afirmó que: “Ese valor superó todas la expectativas que estaban en torno al 6% y lo real fue 6.6%”.

“El panorama para adelante es preocupante. No hay medidas para combatir la inflación y solamente hay control de precios, pero ninguna resolución de fondo”, siguió.

Para Avelín, el fenómeno inflacionario se potencia con la crisis provocada por la deuda, la emisión monetaria, gasto público, la sequía que disminuirá la entrada de dólares, entre otros. “Estamos en un año eleccionario donde hay incertidumbre porque no hay planes económicos. No tenés una política monetaria clara”, concluyó.

Dato

El Relevamiento de Expectativas de Mercado(REM) estimó un IPC del 6,1% en febrero y finalmente el Indec informó un 6,6%. Es decir, superó las proyecciones.