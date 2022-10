En las últimas semanas, los casos de arrebatos y vandalismo a bordo de los colectivos de San Juan, tomaron relevancia por el grado de violencia con que se dieron. Si bien los empresarios aseguraron que, aplicar el botón antipánico, tal como tienen taxis y remises de la provincia, no sería una solución, desde la Unión Tranviario Automotor (UTA) seccional San Juan, opinaron lo contrario y ayudaría considerablemente a paliar la situación.

"Es muy difícil hablar con la Cámara de empresarios y por supuesto nosotros tenemos que tomar las medidas necesarias, pero en cuestiones de inseguridad no nos va a templar el pulso para ir a un paro. Realizamos infinidad de denuncias y mantuvimos reuniones con los empresarios y toda la cúpula de la Policía de San Juan. Haremos todo lo posible por no tomar medidas descabelladas, pero la seguridad de los choferes, es nuestra responsabilidad", dijo Héctor Maldonado, secretario de la UTA, a DIARIO HUARPE.

En cuanto a los dichos por parte de la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) sobre la posibilidad de la colocación de botones antipánico en todos los colectivos, el secretario expresó que si bien es real que no es una solución definitiva, ayuda. "Yo siempre aprendí del impacto psicológico. No es lo mismo subir a una unidad a carterear sabiendo que tienen cámaras y un botón antipánico al que no lo tiene. No termina de ser la solución de fondo, pero hay que inician un plan de lucha contra la inseguridad y este, podría ser".

"Es muy difícil pensar que un trabajador sale de su casa y se despide de su esposa, sin saber si va a volver a su casa en la noche", dijo Hector Maldonado.

Destacó a su vez que es responsabilidad del gremio asegurar la integridad de sus trabajadores a la hora de salir a recorrer las calles de San Juan. "No podemos dejar de pensar en el pasajero, es responsabilidad de las empresas y del estado asegurar que lleguen a destino, porque los hechos de vandalismo no solo son piedras al azar, en muchos casos son ellos los que terminan con heridas de consideración, pero nosotros no somos quien para decirles cómo hacer su trabajo, yo pienso en los trabajadores".

"Lo que si vamos a hacer nosotros es que cuando tengamos un recorrido de mucha inseguridad y no tengamos soluciones, dejaremos de prestar servicio en esas zonas o si se da en los horarios de la noche, se trabaja solo mientras haya luz del día", aseguró el secretario.

Finalmente, Maldonado, dijo que entiende que la inseguridad es un mal instalado en el país que no es fácil de erradicar, pero de alguna manera es necesario tomar medidas para minimizar los hechos.