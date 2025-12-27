Una familia argentina que arribó hace solo cuatro días a La Serena sufrió el robo de su vehículo este viernes alrededor de las 15:30 horas en la Avenida del Mar. Los atacantes sustrajeron una camioneta Toyota gris, identificada por la patente argentina, la cual estaba estacionada mientras los turistas descendieron brevemente para realizar una compra en un local de la zona de playa.

Este suceso representa el tercer incidente de características similares que afecta a visitantes extranjeros en la capital regional durante las últimas semanas.

Un pariente de los damnificados brindó testimonio a Mi Radio, donde detalló la rapidez del acto delictivo: “la estacionaron y se bajaron ahí a la playa, loco, y bueno, me río, qué sé yo, porque no se demoraron nada.

Cuando subieron a la camioneta, tipo 4 de la tarde, no estaba la camioneta”. Respecto al procedimiento legal y policial, el familiar añadió: “Carabineros nos dijo que en frente del edificio hay cámaras y que tiene que ir el fiscal, todo ese quilombo que tienen que hacer, así que recién acabo de dejar ahí en uno de los departamentos a mi primo a gamba mañana nos íbamos a comer un asadito a Morrillos, así que bueno lo voy a pasar a buscar yo”.

El hecho ha provocado una profunda preocupación por la seguridad en uno de los sectores más concurridos de la ciudad, especialmente al coincidir con el inicio de la temporada estival y tener como blancos principales a turistas extranjeros.