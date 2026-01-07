La Policía de Mar del Plata intervino durante la noche del martes en la playa Las Toscas, donde dos turistas protagonizaron una pelea que comenzó por un detalle insólito: un cigarrillo.

Según informaron fuentes policiales, ambos hombres se encontraban conversando en la playa mientras disfrutaban de sus vacaciones. El conflicto comenzó cuando uno de ellos solicitó un quinto cigarrillo tras haber recibido cuatro previamente. La negativa del otro derivó en una confrontación verbal, seguida de empujones, golpes y caída al suelo.

El agresor, de 42 años, fue detenido por personal de la subcomisaría que acudió al llamado de emergencia. La víctima, de 46 años, resultó con lesiones leves y fue asistida en el lugar.

La causa quedó a cargo del fiscal de Flagrancia, Facundo De la Canale, y el detenido fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán. Las autoridades señalaron que el episodio es un ejemplo de violencia desmedida por motivos triviales, y recalcaron la importancia de la intervención policial rápida para evitar consecuencias mayores.