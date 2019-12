Intendente de Coronel Suárez quiere "un distrito con ocupación plena, unión y consenso"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El intendente del partido de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, por el Frente de Todos, señaló que no descansará "hasta ver un distrito con ocupación plena, con unión y consenso que nos permita tener una patria libre, justa y solidaria".



Moccero, quien asumió su mandato como jefe comunal por sexta vez en dicho distrito, expresó además que "durante años hemos vivido en una división que ha destruido a nuestro país por eso debemos dar el ejemplo que Coronel Suárez no está dividido, que puede gestionar, puede legislar, puede aportarle a la población eso que nosotros llamamos en política una solidaridad manifiesta para hacer crecer a Coronel Suárez”.



"Creo que es un momento histórico para nosotros, donde tenemos que estar más unidos que nunca", expresó al asumir su mandato al indicar que "no hay margen en nuestro país para seguir con las divisiones".



Además y durante su asunción realizada en el Concejo Deliberante, el ex diputado provincial expresó que “gobernaré para todos y dejaré hasta la última gota de mi sangre para que Coronel Suárez vuelva a convertirse en el faro de la región".



Al hablar sobre la realidad del distrito, el jefe comunal expresó su preocupación por la "histórica desocupación con más de 5.000 vecinos que han perdido su empleo".