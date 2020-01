Intendentes del conurbano respaldan una baja de la coparticipación para la ciudad de Buenos Aires

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Intendentes del conurbano bonaerense enrolados en el Frente de Todos salieron hoy en bloque a respaldar la idea del gobierno de Alberto Fernández de reducir el porcentaje de la coparticipación federal destinada a la ciudad de Buenos Aires, y consideraron que esa modificación implicaría un "acto de justicia".



Los jefe comunales evaluaron, a través de las redes sociales, que una medida de este tipo permitiría construir un país “más equitativo y solidario, enfoque que parece esconder además la pretensión de que la suma recortada a capital sea sumada por la provincia de Buenos Aires.



El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, sostuvo que “el gobierno de (Mauricio) Macri y (María Eugenia) Vidal benefició a la CABA, pero hoy es tiempo de construir una nueva Argentina con equidad”.



“En la nueva Argentina que estamos construyendo, la coparticipación debe fomentar la solidaridad y beneficiar a quienes más lo necesitan”, señaló Espinoza en una serie de mensajes publicados en su cuenta oficial de Twitter.



Por su parte, Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, señaló que el esquema de coparticipación federal que propone el presidente Fernández "es un acto de justicia".



"Desde enero de 2016 y por decreto, (Mauricio) Macri y (Horacio Rodríguez) Larreta se apropiaron de $97.396 millones de las provincias para favorecer a CABA", cuestionó Insaurralde, tanbién en su cuenta de la red social Twitter.



Para el jefe comunal lomense, "el esquema de coparticipación que se propone desde el Ejecutivo nacional es un acto de justicia: les está devolviendo a todos los argentinos los fondos que les robaron".



A su turno, el jefe comunal de Merlo, Gustavo Menéndez, aseguró que “todos quieren que no sólo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino todas las provincias tengan lo mejor para sus habitantes”.



“Lo que no se puede olvidar es que esta discusión la estamos dando en un contexto en el que 7 de cada 10 chicos está en la pobreza. El gobierno de (Mauricio) Macri fomentó la inequidad con una coparticipación que favoreció sólo a la Ciudad de Buenos Aires por decreto”, fundamentó Menéndez a través de un comunicado.



El intendente de Esteban Echeverría y presidente del Partido Justicialista bonaerense, Fernando Gray, afirmó que en 2016 el porcentaje de coparticipación de ese municipio de la zona sur del conurbano era de 1,43689% del total nacional.



“En el 2017, la administración de la ex gobernadora Vidal nos redujo la coparticipación a 1,40353% y en el 2018 a 1,38981%. Esto significó más de 50 millones de pesos menos para nuestra comuna”, aseveró.



Desde Avellaneda, el intendente Jorge Ferraresi estimó que “para que los sectores más postergados de estos últimos años se recuperen es necesario distribuir de otra forma” y apuntó que “la coparticipación debe ser una herramienta hacia la equidad”.



El intendente de Morón, Lucas Ghi, afirmó que una reducción en el porcentaje de coparticipación que recibe la ciudad de Buenos Aires sería "un acto de justicia a favor de una Argentina equitativa y solidaria".



"Alberto (Fernández) está revirtiendo esa grave injusticia que generó (Mauricio) Macri en 2016, cuando aumentó un 170% la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, llevándola de 1,4 a 3,75", sostuvo Ghi en un comunicado difundido por el municipio.



Y, agregó: "Por eso, la reducción de la coparticipación que recibe el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es un acto de justicia, porque apunta a avanzar en una Argentina más equitativa y solidaria, en la que un pibe de Tilcara o de Concepción pueda crecer y desarrollarse tan bien como uno de Palermo o de Almagro".



Juan Zabaleta, mandatario comunal de Hurlingham, sostuvo en su cuenta de la red Twitter que “la discusión por la coparticipación no tiene bandera política”.



“El gobierno de Alberto Fernández tiene una prioridad: comenzar por los que más lo necesitan para llegar a todos. Cambiar las prioridades es urgente y necesario para salir de esta crisis”, puntualizó.



En enero de 2016, a poco de haber asumido, el entonces presidente Macri aumentó por decreto la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires de 1,4 a 3,75%, cuando le traspasó unos 20.200 policías. Pacto Fiscal mediante, el porcentaje luego se redujo a 3,5 puntos. Ahora es Fernández quien, también a través de un decreto, busca reducir esa suma.